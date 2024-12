Presidente surcoreano Yoon Suk-yeol revoca la ley marcial tras rechazo del Parlamento y prostestas

Patel confirmó la información adelantada por la Casa Blanca de que el Gobierno del presidente conservador surcoreano, Yoon Suk-yeol, no le informó previamente de su decisión de declarar la ley marcial en el país.

El mandatario conservador dijo que la situación "no tiene precedentes" en la historia del país y en la política global, alegando que las acciones han socavado la capacidad de gestión del Ejecutivo.

La presidencia de Yoon quedó muy debilitada desde que el opositor Partido Democrático ganó las elecciones legislativas el pasado abril y desde entonces su Gobierno no ha podido sacar adelante las leyes que se había propuesto.

