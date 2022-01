Presidente LMD niega existencia de alg?n acuerdo pol?tico con exjuez del TSE Madera Arias

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo.- El presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), V?ctor D?Aza, neg? la existencia de alg?n acuerdo pol?tico con el ex juez del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ram?n Ar?stides Madera Arias, para ocupar un cargo p?blico, despu?s de las elecciones pasadas.

Trasser preguntado por periodistas por la v?a telef?nica, sobre el incumplimiento de un supuesto acuerdo para que el ex magistrado Ram?n Ar?stides Madera Arias fuera nombrado en una embajada o consulado de los Estados Unidos, D’Aza aclar? que en ning?n momento ha encabezado comisi?n para tales fines.

Afirm? que algunos amigos comunes del ex juez, “incluy?ndome a m? que me considero ser su amigo”, hicimos diligencias para que se le considerara para una posici?n p?blica, al no ser elegido para un segundo periodo como magistrado del Tribunal Superior Electoral.

“La verdad es que lamento que el amigo ex magistrado se refiera en esos t?rminos, que usara una expresi?n pueblerina que no se corresponde ni con la verdad, ni con la investidura que el ostenta, porque en primer lugar no es cierto que se haya hecho ning?n acuerdo”, asegur? el funcionario.

Antelas declaraciones del Dr. Madera, D?Aza dijo que le plante? al Presidente de la Rep?blica su deseo de que Madera Arias pudiera ser tomado en cuenta para posiciones a las que ?l aspiraba, “pero esa gesti?n se hizo de manera personal y no en comisi?n ni con pactos previos”.

En ese sentido, dijo que el Presidente Luis Abinader en el momento expres? que lo considerar?a, por lo que al parecer el ex magistrado se desesper? con sus argumentaciones.

V?ctor D?Aza llam? a Madera Arias a reflexionar y retractarse, si lo considera ya que no se ha dedicado a hacer acuerdos pol?ticos de ese nivel. “Si alguien hizo acuerdos pol?ticos no soy yo, yo soy un gestor y ojal? que el magistrado Madera Arias, a quien reconozco ciertos dotes, pueda reencontrarse y admitir que eso no fue m?s que un deseo, m?o personal y de amigos comunes”, enfatiz? el presidente de la Liga Municipal Dominicana.