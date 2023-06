El presidente ejecutivo del Grupo Rica, Pedro Brache, hizo un llamado a los j?venes que est?n empezando a emprender o ya iniciaron alg?n negocio a que sean persistentes y a que crean en s? mismos, para poder lograr sus objetivos.

Al participar como orador en la Cuarta versi?n de la feria Expo Provisiones 2023, organizada por el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP), Brache manifest? que para emprender un negocio lo primero es que hay que ser persistentes, ya que es muy dif?cil ganarle a alguien que no se da por vencido.

“Es m?s importante el rumbo hacia donde va el barco que la velocidad a la que va, tienes que tener claro t? objetivo y tener fe en s? mismos y en los dem?s. Siempre aparecer? alguien que te va a ayudar, nadie puede s?lo, nadie llega s?lo”, indic? Brache durante su exposici?n titulada “Legado de ?xito, herramientas para el desarrollo empresarial <<.

Puso como ejemplo el caso del cocinero, coronel Harland Sanders, creador de Kentucky Fried Chichen (KFC), de qui?n, dijo, no import? la edad para emprender.

“El que invent? el KFC invent? la tecnolog?a cuando ten?a 60 a?os y a los 80 ya era uno de los hombres m?s ricos de Estados Unidos, entonces ni la edad ni el empezar de peque?o, todas las compa??as grandes que hay en el mundo han nacido desde una idea que se engendr? en la cabeza de una persona com?n y corriente como nosotros>>, manifest?

Brache pregunt? a los j?venes que si otros pueden por qu? ellos no.

“Mi primer consejo es no darse por vencido y entender que el rumbo donde va el barco es m?s importante que la velocidad. Si otros pueden por qu? yo no, tengan fe en s? mismos y no dejen que nadie ni nada los ponga abajo, crean en s? mismos <<, dijo.

Pedro Brache tambi?n destac? que el equipo humano es muy importante para cualquier empresa, porque ?stas solamente crecen cuando ese equipo humano crece.

“Los otros son paredes, m?quinas, lo que hace crecer a una empresa es el crecimiento de la gente que trabaja en ella>>, indic?.

Brache destac? que el papel del empresario va m?s all? de los negocios e implica tambi?n el crecimiento de los empleados y la zona donde est? la empresa.

“El papel del empresario de hoy d?a es que nosotros estamos para generar bienestar a la gente que trabaja con nosotros, bienestar por los clientes y para el cliente y sobre todo nosotros no podemos crecer y que el vecindario que est? alrededor nuestro y la gente que est? alrededor nuestro se quede detr?s, creo que el empresario tiene que entender que tiene un rol que no solo va al negocio, va m?s all?, hay una responsabilidad social que tiene el empresario que cumplirla para poder tener un ?xito circular>>, explic?.

Llama a innovar y ofrecer calidad

Recomend? ser innovadores, invertir en innovaci?n, invertir en distribuci?n, modernizarse y tener costos que permitan vender a precios asequibles.

Puso el ejemplo del Grupo Rica, diciendo que si se compara el tema l?cteo, Rep?blica Dominicana es uno de los pa?ses que mejor paga a los ganaderos, pero es uno de los pa?ses en que tambi?n m?s barato se vende la leche al consumidor.

Sobre esto, consider? que “cuando te mantienes competitivo y eficiente y tus precios son buenos es muy dif?cil que la competencia que viene de fuera pueda hacerse mella, y sobre todo si das un producto de calidad como el que nosotros nos empe?amos en conseguir en Grupo Rica”.

“Muchas veces las innovaciones pueden ser de pocos costos, pero de mucho impacto cuando se mejoran muchos procesos especialmente en las ?reas log?sticas”, indic?.

Manifest? que la gente es la piedra angular y que el consumidor reciba lo que est? pagando, ya que “es muy importante que reciba un producto de calidad, que se sienta satisfecho y que sienta que tiene una garant?a de su producto>>.

SOBRE EXPO PROVISIONES

El CNCP inici? este jueves la cuarta edici?n de la Feria Expo Provisiones 2023, que este a?o lleva el lema “Aportando valor junto a las Industrias y MIPYMES”, y que est? dedicada al Grupo Rica, a celebrarse desde este jueves 01 de junio hasta el domingo 04, en el sal?n de eventos de Sambil.

Este a?o la feria tiene a El Salvador como pa?s invitado, que a trav?s de su embajada presentar? parte de su cultura, costumbres e historia.