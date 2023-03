SANTO DOMINGO.– El presidente del Gobierno de Espa?a, Pedro S?nchez, al felicitar a su hom?logo dominicano por abordar siempre temas que a la colectividad, expres? su respaldo al pa?s para llevar nivel multilateral la crisis que est? viviendo Hait?

“Presidente Abinader, quiero felicitarte por el excelente trabajo que ha hecho la Rep?blica Dominicana para abordar los temas que nos preocupan y por supuesto, cuentas con el apoyo de Espa?a para escalar a nivel multilateral la crisis que est? viviendo Hait?”, manifest? Sanchez.

Previo a la intervenci?n de S?nchez, el presidente Luis Abinader declar? en la sesi?n plenaria de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno que la ?nica forma de actuar en Hait? es pacificarla.

“Quiero decir con toda la firmeza y el respeto de Rep?blica Dominicana que la ?nica forma de actuar con Hait? es pacificar Hait?”, dijo el mandatario.

Llam? a la comunidad internacional para que no siga permitiendo que siga esa situaci?n en el vecino pa?s, “porque los que est?n sufriendo son los pobres haitianos. Los pocos ricos est?n aqu? o en Miami”, sentenci? Abinader.

“Todos los d?as con esas bandas ocurren violaciones que violentan los Derechos Humanos, violentando la integridad del nivel haitiano m?s pobre”, concluy? el jefe Estado.

El presidente Abinader habl? en estos t?rminos al responder al planteamiento que hizo su hom?logo de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, de que esta conferencia debe hacer un llamado fuerte y vigoroso a las Naciones Unidas para que se brinde una respuesta inmediata a las solicitudes de Hait?, para que ese pa?s vuelva a tener control y controlar la violencia que existe en lo que denomin?, un estado fallido, con el 70% del territorio de Puerto Principe controlado por criminales.

Chaves Robles consider? que no se puede posponer, ni ignorar la situaci?n que vive Hait? y agreg? que debe ser una responsabilidad mundial que no est? siendo atendida.

“Estamos hoy aqu? en la Rep?blica Dominicana, en la misma isla donde hay un estado fallido, donde hay violencia y se?or Luis Abinader, el mundo est? volviendo a ver para el otro lado y a m? como costarricense no me parece justo decirle a la Rep?blica Dominicana env?e fuerzas armadas, que aunque las tenga, a un pa?s vecino. Esto es una responsabilidad mundial y estamos, no atendiendo esta responsabilidad”, manifesto.