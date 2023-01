Santo Domingo. – El Presidente Luis Abinader encabez? este lunes el acto de entrega de cheques a 13 asociaciones de ganaderos y cooperativas de productores agropecuarios por un monto de RD$13, 939,541.36 para la ejecuci?n del Plan de la Transformaci?n de la Matriz Energ?tica de los centros de acopio lechero.

Con esta entrega de cheques comienza a completarse la primera etapa de los 30 centros de acopio lecheros que pasar?n de energ?a el?ctrica convencional a energia-fotovoltaica o solar, los cuales est?n distribuidos en todas las zonas ganaderas del pa?s.

De los primeros 30 centros de acopio ya se encuentran tres funcionando e inaugurados, uno en Hato Mayor y los otros dos en Carrera de Yeguas y Pajonal ambos en la provincia de San Juan.

La actividad se llev? a cabo en el Sal?n Las Cari?tides del Palacio Nacional y se cumple con el compromiso realizado el a?o pasado en el d?a de la leche con la puesta en marcha del Plan de la Transformaci?n de la Matriz Energ?tica en los centros de acopio de leche.

De su lado, el director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Hecmilio Galv?n, explic? que este plan en su fase piloto ya ha impactado a 30 centros de acopio y en su fase total tiene contemplado abarcar toda la geograf?a nacional, cubierta por 100 de los 164 centros de acopio lecheros, con una inversi?n aproximada de RD$200 millones de pesos.

Galv?n agreg? que ser?n 100 las asociaciones beneficiarias en una segunda etapa y que se contempla que sean m?s de 15 mil los ganaderos que tendr?n mayor garant?a de su rentabilidad y sostenibilidad para sus actividades.

El asesor agropecuario del Poder Ejecutivo y presidente de la Asociaci?n Dominicana de Productores de Leche (Aproleche), Eric Rivero, manifest? que es un gran compromiso que se ha asumido para la ayuda de la ganader?a y sus centros de acopio en m?s de 160 comunidades del pa?s.

Tambi?n, Arismendi Rodr?guez deLa Vegana de Productores de Leche y Carne (Aveproleca), agradeci? al presidente Abinader por la puesta en marcha del proyecto, y dijo adem?s que desconoc?a la gran magnitud del proyecto y de lo beneficioso que ser? para el sector lechero.

En esta ocasi?n se entregan tres cheques a proyectos que no son ganaderos, pero que tambi?n se motivaron a cambiar su matriz energ?tica. Una factor?a de arroz de Miches que pasar? a energ?a el?ctrica y la empacadora de la Asociaci?n de Vegetales de La Vega (Asoprovego) y Monasterio Carmelita Nuestra Se?ora de Am?rica Latina y San Jos? que tambi?n lo hace motivado por este plan de energ?as renovables por el mandatario.

Las Asociaciones beneficiadas est?n, los Productores de Carnes y Leche de Jarabacoa (Asoprocalja); la Vegana de Productores de Leche y Carne (Aveproleca); de Ganaderos de Leche del Este (Asogaleeste); de Ganaderos de Azua (Aga); de Productores de Leche de las Cuchillas de la Provincia del Seibo, Inc. (Asoprolecu); la Cooperativa Agropecuaria y Servicios Multiples de la Sierra, Inc. (Coopagahama) y la Asociaci?n de Productores de Vegetales Orientales (Asorovego).

Tambi?n las Asociaciones, de Ganaderos del Toro, Inc.; de Ganadores de Pajonal, Inc (Agapanal); de Ganaderos de Barahona, Inc (Agaba); la Federaci?n de Arroceros del Este; la Cooperativa de la Asociaci?n de Ganaderos de Elido Bret?n; de Ganaderos de Cordero (Agaco); de Ganaderos de Carbonera (Agaca); de Ganaderos de Sabana de la Mar (Asogasamar); de Ganaderos Los Conucos, Montecristi (Prolecac), de Ganaderos Los Alm?cigos, Inc (Asogai) y la Cooperativa de Ganaderos de Carrera de Yeguas.

Asistieron al acto, el presidente del Feda, Efrain Toribio; los directores ejecutivos de Soberan?a y Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de la Presidencia, Rolando De Jes?s; de Conaleche, Miguel Laureano; de Ganader?a, Geovanny Molina y de Bienestar Estudiantil, Victor Castro.