Presentan compa??a de reciclaje de Robinson Can? en SPM con inversi?n de 16 millones de d?lares

The content originally appeared on: El Dia

San Pedro de Macor?s.- Qued? formalmente inaugurada la compa??a de reciclaje East Recycling SRL, propiedad del pelotero dominicano de Grandes Ligas, Robinson Can?.

El proyecto cuenta con una inversi?n que supera los 16 millones de d?lares y ayudar? a generar m?s de 800 empleos directos.

El plan comprende tres naves: una procesadora de materiales reciclables, una clasificadora y separadora de residuos s?lidos urbanos y una recolectora de residuos s?lidos urbanos, las cuales contribuir?n a mantener la limpieza de la regi?n.

As? lo explic? el ingeniero Mois?s Linares, gerente de proyectos de las tres plantas, que ocupan un espacio de 20 mil m2 en un parque de zonas francas, que a su vez tiene 80 mil m 2, a fin de que se puedan instalar nuevas empresas de fabricaci?n de pl?sticos, perchas, hilos y otros productos derivados de la actividad de reciclaje.

“Tenemos en existencia tres naves, la primera es la planta clasificadora y separadora, la segunda es donde se hace el coprocesamiento, lavado y tratado para convertir el pl?stico en hojuelas para la exportaci?n y en la tercera se instalar? una l?nea de pl?stico duro, de polipropileno y una l?nea de triturado de funda o LPD”, expuso el ingeniero.

La informaci?n fue ofrecida durante un programa especial del espacio radial “El Gobierno de la Ma?ana” de la Z 101, desde San Pedro Macor?s, con los talentos An?bal D?az, diputado al Congreso Nacional y los comunicadores Nayib Chaede, Julieta Tejada, Rosendo Tavarez, Jes?s Nova, Jos? Luis Mendoza y Felipe Romero.

Dijo que el concepto de la compa??a se apega a la Ley General sobre Gesti?n Integral y Coprocesamiento de Residuos S?lidos n?mero 225-20 y ayudar? a batallar con la problem?tica que ha llegado a representar el manejo de los residuos s?lidos en el territorio nacional, as? como a la formalizaci?n de la econom?a circular.

Asimismo, detall? que el proyecto iniciar? en una primera etapa con 340 empleados directos y en una segunda etapa se llegar? a 800, tras resaltar la rentabilidad del negocio en esa ciudad, que produce entre 250 y 260 toneladas de desechos diarios, sin tomar los desperdicios comerciales con los cuales se llegar?a hasta 310 toneladas cada d?a.

De su lado, el jugador de b?isbol Robinson Can? manifest? estar muy emocionado con el proyecto, ya que siempre ha tenido el sue?o de llevar una iniciativa a su pueblo que genere empleos y sea duradera, y sobre todo que sea de provecho para sus compueblanos.

“Mis asesores primero no quer?an, pero un d?a me levant? y dije, ‘no importa la situaci?n, yo quiero tomar el chance y no pens? que iba a ser de esta magnitud, siempre se lo he comentado a Linares, pero gracias a Dios por permitirme tomar esa decisi?n, de poder decir que s?. Cada d?a me da m?s emoci?n ver c?mo va este proyecto”, revel?.

En el acto tambi?n estuvo presente la gobernadora de San Pedro de Macor?s, Aracelis Villanueva, quien manifest? recibir con j?bilo la gran inversi?n del toletero de San Pedro de Macor?s, ya que con su iniciativa otros jugadores de b?isbol oriundos de esa tierra puedan motivarse y contribuir al desarrollo de la misma.

“Debo decir que nuestro presidente ha estado empe?ado en apoyar todo lo que es emprendedurismo y esta no es la excepci?n, por lo que decide tambi?n venir a participar en la inauguraci?n de esta empresa, es decir que en los pr?ximos d?as tendremos la visita del presidente Abinader en la inauguraci?n de esta planta que aporta much?simo a San Pedro de Macor?s”, anunci?.

Tambi?n, Villanueva salud? que un 90 % de la mano de obra en la parte de la clasificaci?n manual de la empresa sean mujeres, tras indicar que a?n falta mucho para que ese segmento de la poblaci?n sea realmente tomado en cuenta.

“Creo que es una oportunidad para aprovechar y de verdad que valoramos el hecho de que la mayor?a de estos empleados sean mujeres, de hecho, vamos a tratar de hacer nuestro aporte para que se les d? mayor participaci?n a nuestras mujeres, acorde a sus capacidades para que puedan desarrollarse y aportar a la operatividad de la empresa”, a?adi?.