Precios combustibles, la mayor preocupaci?n del Gobierno en 2022

SANTO DOMINGO.-El presidente Luis Abinader advirti? que la mayor preocupaci?n del Gobierno este a?o es “la inflaci?n producida por un aumento en el precio del petr?leo, que son factores que no podemos controlar”.

El mandatario afirm? que si el precio del petr?leo contin?a subiendo, ser? imposible mantener el subsidio a los combustibles en el pa?s, por lo que explic? que el Gobierno no est? preparado para que el barril suba mucho.

“Es imposible continuar.

Nosotros subsidiamos el precio del petr?leo, de todos los hidrocarburos, el a?o pasado por unos 13,000 millones. Es imposible continuar con eso. Es imposible”, afirm? Abinader al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo, de Color Visi?n.

Agreg? que, adem?s, ha subido el costo del gas natural y del carb?n, lo cual ha impactado tambi?n en la generaci?n de electricidad, al tiempo que refiri? que el barril de petr?leo Brent se cotiz? a 83 d?lares y el West Texas a 81.

Indic? que si el petr?leo sigue en aumento tendr? que consultar diversos sectores de la poblaci?n para encontrar una salida, sobre todo para evitar que se produzca mayor inflaci?n, ya que el efecto inflacionario del petr?leo es transversal en toda la econom?a.

Mientras, el jefe de Estado asegur? que el pa?s va bien en t?rminos econ?micos, vaticinando que terminar? este a?o con un 5% positivo en relaci?n al a?o anterior, con un mayor n?mero de empleos y mucho mayor producci?n en todas las ?reas.

Reelecci?n

Al ser cuestionado sobre su posible candidatura presidencial en las pr?ximas elecciones, Abinader reiter? que no es tiempo de hablar de reelecci?n, al tiempo que calific? como “una locura” intentar modificar la Constituci?n para tales fines, por estar en contra de sus principios.

“Yo repito hoy que no es tiempo de hablar de reelecci?n. Cambiar eso es una locura. Adem?s, yo no lo aceptar?a nunca. Eso ser?a ir en contra de todos mis principios. Si yo cambio eso para quitarme a?o y no extenderme a?o, eso no tiene ninguna posibilidad que pase”, dijo.

El jefe de Estado se?al? que hay condiciones para debatir la modificaci?n a la Carta Magna sin tocar el tema de la reelecci?n, por lo que propone su reforma con el fin de hacer m?s independiente al Ministerio P?blico.

Transparencia

Al ser abordado en torno a los rumores de que familiares suyos pudieran tener contratos en el Estado, el presidente de la Rep?blica sostuvo que si en su gesti?n gubernamental se pierde la bandera de la transparencia, se perder?a todo.

“Nosotros no tuvimos negocios, ni contratos con el Estado antes, ?lo vamos a tener ahora? por Dios. Eso es un disparate, yo pienso que eso no debe quedarse ah?, eso debe tener consecuencias legales, porque si no, llega un momento en que la gente va a pensar que todos son los mismos y no, no todos somos iguales”, expres? Abinader.

Abinader: Ni?os est?n seguros en las escuelas”

Reacci?n. El presidente Luis Abinader llam? a las instituciones del Gobierno, gremiales y sociales pensar en el pa?s y olvidarse de la pol?tica en lo que respecta al Covid-19, al advertir que “donde m?s seguros est?n los ni?os es en las escuelas”.

El mandatario se expres? en estos t?rminos al ser preguntado sobre la posici?n de la Asociaci?n Dominicana de Profesores (ADP) en torno a la docencia presencial.

“Todos los estudios est?n hechos, todas las instituciones m?dicas est?n a favor de las clases presenciales, excluyendo dos; pero, adem?s, internacionalmente est? demostrado que donde m?s seguros est?n los ni?os es en las escuelas. En qu? pa?s no se han autorizado las clases presenciales”, manifest?.