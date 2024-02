Por una botella de agua estudiante agrede a compañero y lo deja inconsciente en Centro Educativo Pedro Poveda, SDE

Un estudiante del nivel secundaria agredió de manera brutal en la cara a uno de sus compañeros hasta dejarlo inconsciente, luego de que una maestra supuestamente había dicho que se le bebieron su botella de agua infectada de un viru gripal y «catarro».

El hecho ocurrió este miércoles en el Centro Educativo Pedro Poveda, en Las Américas, Santo Domingo Este.

El incidente lo denunció la señora Yaniris López, madre de Ricky Ernesto de León, el estudiante que resultó gravemente herido en el rostro a mano de otro compañero de clases conocido como El Mello, señalando que su hijo recibió varias trompadas en la cara porque había reafirmado la posición de la maestra con relación a la desaparición de la botella de agua al momento de la docente ir al baño.

«Vi a la profesora enojada y le pregunté ¿Qué tenía? ella me dijo que se le habían bebido un agua que ella había dejado cuando fue al baño y el que se la bebió se le va a pegar la gripe y un catarro malo que ella tenía», señala en un extracto la denuncia.

Aunque la docente no identificó al estudiante que se bebió el agua, la señora Yaniris López, afirmó que El Mello les había pronunciado grosería e improperio a Ricky Ernesto de León, y que llegó hasta el aula de su hijo jalando sus brazos y dándole galletas en la cara.

La madre denunció que pese a que su hijo tiene fuerte golpe en el rostro y que no logra abrir uno de sus ojos, el centro educativo no les ha permitido que lo traslade a un centro de salud para que reciba atenciones médicas.

«Vine hace como una hora para llevarlo al médico y no me quieren dejar que lo lleve al hospital, miren como está el niño que no me abre el ojo», expresó de forma desesperada en un audiovisual enviado a la redacción del periódico digital La Prensa RD, dónde señaló que el personal del centro educativo será el responsable si le llega a pasar algo a su hijo.