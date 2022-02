Por que no cambiaria mi asperger por nada del mundo

Packham decidio hablar a corazon abierto en un documental de BBC Two sobre la realidad con la que vive, pero que no le diagnosticaron hasta pasados los 40 anos (hoy tiene 60).

Durante su infancia, Packham encontro en la naturaleza y los animales un refugio frente a quienes lo marginaban en la escuela por su comportamiento.

En el documental de BBC, Packham relato su particular manera de experimentar el mundo.

<<Lo que me molestaba era que no lo entendia. No entendia por que me senalaban y excluian. Esa confusion era una agonia. Si estas aislado, entonces es aun mas dificil que encuentres ayuda cuando la necesitas>>, recordo visiblemente emocionado.