?Por qu? seguimos avergonzando a la gente soltera?

Todos estos estereotipos est?n impulsados por las presiones para ajustarse a los est?ndares sociales establecidos durante mucho tiempo: tener una pareja, un hogar compartido, dos ni?os y un perro, y as? la persona logr? reunir todos los ingredientes que necesita para una vida feliz.

Si bien la gente ha reevaluado constantemente estas normas sociales durante d?cadas, investigaciones recientes sugieren que la verg?enza individual sigue siendo fuerte.

<<La solter?a alguna vez se consider? un per?odo de transici?n, cuando las personas marcaban el tiempo hasta que se casaban o se volv?an a casar>>, dice Bella DePaulo, autora de Singled Out: How Singles are Stereotyped, Stigmatized and Ignored, and Still Live Happily Ever After (<>).