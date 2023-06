<>: por qu? esta dolencia afecta m?s a las mujeres j?venes

Fatiga (cansancio intenso y por momentos incapacitante)

Alteraciones fonoaudiol?gicas (habla lenta, arrastre de palabras y voz temblorosa)

Dificultad para tragar l?quidos, pastas y s?lidos

Trastornos visuales (visi?n doble o borrosa)

P?rdida de equilibrio

Problemas de coordinaci?n motora

Inestabilidad al caminar

Temblores

V?rtigos y n?useas

Incontinencia o retenci?n urinaria

Trastornos cognitivos

Trastornos emocionales (depresi?n, ansiedad, irritaci?n)

Espasticidad (rigidez de una extremidad al moverse que afecta principalmente a las extremidades inferiores)

Disfunci?n er?ctil en hombres y disminuci?n de la lubricaci?n vaginal en mujeres

<<La falta de informaci?n genera prejuicios. Al no ser una enfermedad visible, la sociedad no ve mis necesidades. A veces, por debilidad y cansancio, necesito usar la cola preferencial y la gente no lo ve con buenos ojos. Luego, cuando lo entienden, me miran con duda o l?stima. Tenemos que hablar m?s de la enfermedad>>, a?ade.