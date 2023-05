SANTO DOMINGO.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) pronostic? para este s?bado que las condiciones meteorol?gicas estar?n dominadas por el ingreso de part?culas de polvo del Sahara, dicha masa de aire seca limitar? la actividad de lluvias en gran parte del territorio dominicano, adem?s provocar? un cielo brumoso y ambiente caluroso.

Sin embargo, los efectos de una vaguada al norte sobre el oc?ano Atl?ntico asociada a un d?bil sistema frontal originar? en la tarde hasta primeras horas de la noche incrementos nubosos con aguaceros aislados, tronadas y posibles r?fagas de viento en la porci?n noroeste y la Cordillera Central, con mayor frecuencias en las provincias: Dajab?n, El?as Pi?a, Puerto Plata, Valverde, Espaillat, Santiago Rodr?guez, Santiago, entre otras ?reas cercanas.

Para ma?ana domingo, en las horas matutinas habr?n chubascos aislados en el litoral costero Caribe?o y el noreste del pa?s, no obstante, en la tarde la vaguada aportar? mayor contenido de humedad e inestabilidad sobre nuestra ?rea de pron?sticos, generando condiciones de nublados con aguaceros siendo localmente moderados a fuertes, tormentas el?ctricas y r?fagas de viento sobre el noroeste, noreste, Cordillera Central y la zona fronteriza hasta primeras horas de la noche. Para el resto del pa?s seguir? prevaleciendo un cielo opaco y escasas precipitaciones.

Las temperaturas continuar?n bastante calurosas durante el d?a, debido a la combinaci?n del polvo proveniente del Sahara y el viento soplando del sureste, por lo tanto, se mantiene la recomendaci?n a toda la poblaci?n de ingerir suficientes l?quidos (agua), vestir ropas ligeras (preferiblemente de colores claros) y no exponerse directamente a los rayos solares, sobre todo de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. sin protecci?n solar.

Distrito Nacional: Cielo brumoso con nubes dispersas y caluroso.

Santo Domingo Este: Cielo brumoso con nubes dispersas y caluroso.

Santo Domingo Norte: Cielo brumoso con nubes dispersas y caluroso.

Santo Domingo Oeste: Cielo brumoso con nubes dispersas y caluroso.

El Gran Santo Domingo: Temperaturas m?xima entre 31 ?C y 33 ?C y m?nima entre 22 ?C y 24 ?C. No prevemos lluvias significativas.