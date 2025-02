Policía mata a “Chiqui”, supuesto delincuente buscado por homicidio

El senador Omar Fernández manifestó que no importa quién gane, el trofeo se queda en casa

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió cuando un equipo de oficiales y alistados de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de Santo Domingo Este, con el apoyo de la unidad local en Azua, intentó arrestar a “Chiqui”, quien era activamente buscado mediante la orden judicial de arresto No. 530-2024-EMES-02041, en perjuicio de Julio César Medina (a) “El Peluche”, quien resultó muerto en un hecho previo, y José Manuel Pirón Villanueva (a) “Sandino”, quien resultó herido.

