Policía encontró RD$ 20,000 y US$ 300 en posesión de colmadero ultimado en ensanche Quisqueya

Familiares describen a la víctima como una persona tranquila, que no tenía inconvenientes con los demás y era dedicado a su trabajo.

“Están ampliando las investigaciones que incluye todo este proceso, levantamiento de cámara, así como entrevistas a varias personas para establecer las reales circunstancias en que ocurrieron los hechos, adelantar que ya nuestros agentes han levantado varios videos incluyendo uno de ellos donde se ve al atacante conversar con el hoy occiso de una forma que no aparenta a simple vista que haya una discusión o que haya un asalto”, aseveró.

Sostuvo que no han recabado evidencias que muestren la existencia de una sustracción por parte del victimario, tanto al colmado como a la víctima.

“Hasta el momento durante el levantamiento del cadáver en poder del hoy occiso Denny Luis Silverio Ramírez de 52 años de edad, fueron encontrados RD$ 20,000 y US$ 300 que el portaba encima, se están ampliando las investigaciones y ya oportunamente estaremos ofreciendo mayores detalles”, manifestó.

