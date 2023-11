Polémica en Hollywood por los comentarios de algunas estrellas sobre la guerra entre Israel y Hamás

En un video publicado por The New York Post en su cuenta de YouTube, la actriz aparece micrófono en mano diciendo que «hay muchas personas que en este momento tienen miedo de ser judíos, y están empezando a ver cómo se siente ser musulmán en este país, sujetos a menudo a la violencia».

“Cometí un error al volver a publicar en mi historia de Instagram, que usaba lenguaje hiriente. Como muchos de nosotros, me he sentido angustiada. Me enorgullezco de estar del lado de la humanidad y la paz. Estoy muy agradecida a los amigos y colegas judíos que señalaron las implicaciones y me educaron más. Inmediatamente eliminé la publicación. Lamento el dolor que he causado”.