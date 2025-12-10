UASD confirma apagón fue por error humano y advierte de riesgo por energía fotovoltáica sin soporte Muere presentadora y exreina de belleza Raquel Escalante tras luchar contra el cáncer Mipymes pueden formalizar su cumplimiento tributario con Inteligencia Artificial CAASD suspenderá el servicio de agua en 11 sectores por empalmes en túnel de la Plaza de la Bandera En 2015, el Tribunal Constitucional rechazó un acuerdo entre RD y EEUU similar al anunciado por Abinader El Pentágono anuncia el envío de 500 militares más a Washington tras tiroteo
Local News

Petro señala que podrían ser dominicanos cadáveres encontrados en el Mar Caribe

10 December 2025
Support us
This content originally appeared on Listín Diario.
Promote your business with NAN

El presidente colombiano, Gustavo Petro, manifestó que los cuerpos devueltos por el Mar Caribe pueden ser de ciudadanos dominicanos, sin dar detalles del origen de su afirmación.

"Están enterrados en Puerto López extremo norte de La Guajira. Al parecer son lancheros bombardeados en el mar Caribe, al parecer ciudadanos de la República Dominicana", manifestó en una publicación en su cuenta de X, en donde le solicitó a la República Dominicana “encontrar a sus ciudadanos y sus familias, ayudarnos a la identificación. No más sangre en el Caribe".

En un video divulgado por el mandatario en su cuenta de X se observa un cadáver en una playa y a un hombre cavando una fosa en la arena para darle sepultura, imágenes que, según Petro, fueron tomadas en el departamento de La Guajira, limítrofe con Venezuela, sin precisar cuándo.

Petro pidió a la Fiscalía de su país que investigue el hallazgo de cuerpos devueltos por el mar Caribe en el norte del país para establecer si corresponden a víctimas de los bombardeos de Estados Unidos contra lanchas supuestamente cargadas con drogas.

Por esa razón dijo que espera del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía "la mayor colaboración para encontrar estos cadáveres".

El mandatario consideró "inhumano" que "la fiscalía de Colombia lleve un mes sin hacer la labor de identificación" por lo que insistió en que es deber de las autoridades colombianas hacer esa tarea.

Petro es un crítico acérrimo de las operaciones contra el narcotráfico de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, en las que han sido hundidas al menos 21 lanchas supuestamente cargadas con drogas y muerto 82 tripulantes.

"Estos son asesinatos. No hay aguas internacionales en el Caribe, todas pertenecen a nuestras naciones caribeñas. Nosotros tenemos el mar estratégico del Caribe para detener el narcotráfico, pero también para sufrir la arbitrariedad", expresó en su mensaje de este miércoles. 

Support us

Related News

05 December 2025

Ocupan 89 toneladas de marihuana en Paraguay

02 December 2025

Arturo del Villar es juramentado como rector de Intec: Abrazará la IA como prioridad inne...

28 November 2025

Juicio entre Zacarías Ferreira y Danny Daniel deberá iniciar desde cero

08 December 2025

Abinader anuncia el regreso del Festival Presidente para el año 2026