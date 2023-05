Por: Raphy D’ Oleo

Dotol Nastra, nadie te lo impide. Pienso que no deben condenarte por lo del Dotolcito y es correcto que apoyes a tu hijo. Pero te sugiero que cuando las aguas vuelvan a su nivel, contribuyas con tu ejemplo a que esta sociedad se enrumbe por mejores senderos, en la formaci?n y educaci?n de nuestros descendientes.

Permite hermano que tu caso personal sirva para que las plataformas que dominan las influencias comunicacionales, realicen la reingenier?a necesaria que den al traste con los antivalores que nos venden. As? las futuras generaciones no cometer?n el mismo error que cometi? tu hijo. Te garantizo que cobraras la trascendencia a la posteridad.

Lo siguiente lo escribi? un an?nimo y es un vivo ejemplo de c?mo un hijo gu?a el camino, para que los dem?s te permitan ser padre.

CARTA DE UN HIJO

No me des todo lo que pida, a veces s?lo pido para ver cu?nto puedo tomar. No me des siempre ?rdenes, si en vez de ?rdenes a veces me pidieras las cosas, yo lo har?a m?s r?pido y con m?s gusto. No cambies de opini?n tan a menudo sobre lo que debo hacer, dec?dete y mant?n esa decisi?n.

Cumple las promesas por peque?as que sean y no me compares con nadie, especialmente con mi hermano o hermana. Si t? me haces lucir mejor que los dem?s alguien va a sufrir, y si me haces lucir peor que los dem?s ser? yo quien sufra. D?jame valerme por mi mismo, si t? lo haces todo por mi yo nunca podr? aprender.

No digas mentiras delante de m?, ni me pidas que las diga por ti, aunque sea para sacarte de un apuro. Me hace sentir mal y perder la fe en lo que me dices. Cuando yo haga algo malo no me exijas que te diga el por qu? lo hice, a veces ni yo mismo lo s?. Cuando est?s equivocado en algo, adm?telo, y crecer? la opini?n que yo tengo sobre ti, y me ense?ara a admitir mis equivocaciones tambi?n.

No me digas que haga una cosa y t? no la haces, Yo aprender? y har? siempre lo que t? hagas aunque no lo digas, pero nunca lo que t? digas y no hagas. Tr?tame con la misma amabilidad y cordialidad que tratas a tus amigos, ya que porque seamos familia no quiere decir que no seamos amigos tambi?n.

Ens??ame a amar y a conocer a Dios, no importa si en el colegio me quieren ense?ar, porque de nada vale si yo veo que ustedes ni conocen ni aman a Dios. Cuando te cuente un problema m?o no me digas ?no tengo tiempo para tus bober?as? o ?eso no tiene importancia?. Trata de comprenderme y ay?dame, y qui?reme y d?melo. A m? me gusta o?rtelo decir, aunque t? no creas necesario dec?rmelo.