Periodistas rechazan version del hospital Moscoso Puello sobre atencion a Conde Olmos

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo.- Los periodistas Eli Heileger y Vianco Martinez rechazaron las declaraciones del hospital Moscoso Puello en el sentido de que le habrian dado un trato adecuado a Conde Olmos, quien fue llevado a ese centro de salud poco antes de su fallecimiento.

<>, expresaron Heileger y Vianco Martinez, amigos de Olmos.

A continuacion el comunicado integro de los periodistas Eli Heileger y Vianco Martinez:

Los funcionarios del hospital Moscoso Puello mienten

Eli Heileger / Vianco Martinez

Los amigos de Conde Olmos Golibart estamos sorprendidos ante la declaracion del hospital Francisco Moscoso Puello sobre el trato que le dieron al veterano periodista en ese centro. Por eso, queremos reiterar en todas sus partes la informacion de que alli fue desatendido y que tambien fue rebotado del Instituto de la Diabetes de Los Rios (INDEN).

Para nosotros, hubiera sido mas decente que las autoridades del hospital hubieran dispuesto una investigacion de lo que realmente sucedio con el paciente Conde Olmos Golibart en los tres dias en que estuvo tirado en la Emergencia, asi como sobre la manera en que alli -y en el INDEN- lo empujaron al abismo.

Conde Olmos llego en un visible estado de deterioro a ese hospital. Estaba haciendo una crisis que saltaba a la vista, y alli, en el Moscoso Puello, lo degradaron como ser humano, lo irrespetaron como ciudadano, le violentaron todos sus derechos y no lo trataron a la altura de la condicion que visiblemente tenia. Y hoy esta muerto.

Las autoridades del Moscoso Puello pueden seguir mintiendo, pero nosotros tenemos hasta imagenes de videos dolorosas de Conde Olmos en el hospital, quien suplicaba sin cesar: “Saquenme de aqui, por favor, no me dejen morir aqui, no me dejen morir aqui…”

Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas y las autoridades del Moscoso Puello optaron por la peor: hacer una patetica declaracion, que no solo trata de ocultar la verdad, sino que le falta el respeto a la memoria de un muerto.

En vez de andar mintiendo y ensuciando la memoria de los muertos, las autoridades del Moscoso Puello hace rato debieron salir corriendo a hacer una reflexion sobre el tollo que estan haciendo en ese hospital, asi como de todos sus protocolos. Cuando hay un muerto de por medio no se juega a las relaciones publicas.

Ya Conde Olmos esta muerto y nadie lo va a revivir, pero al menos tengan la decencia de respetarle en su muerte la dignidad que su hospital no pudo respetarle en su vida.

Gracias a gente como ustedes Conde Olmos no pudo morir en paz.

!Ya que la embarraron, recojanla, no la rieguen mas!