Lima.- Un manifestante muri? el s?bado en Lima y elev? a 58 el n?mero de v?ctimas durante las protestas en Per? que suman casi dos meses para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte as? como de los miembros del Congreso.

La Defensor?a del Pueblo confirm? por la noche en su cuenta de Twitter el fallecimiento de V?ctor Santisteban Yacsavilca, de 55 a?os, e indic? que los m?dicos del Hospital de Emergencias Grau coordinan las diligencias con la fiscal?a.

Santisteban recibi? una herida grave en la cabeza, mientras se manifestaba en contra del gobierno de Boluarte en la calle llamada Abancay del centro hist?rico. Otro herido fue ingresado en una unidad de cuidados intensivos.

Las protestas se han multiplicado en Per? desde que el 7 de diciembre Boluarte asumi? la presidencia luego de que el Parlamento destituy? ese d?a al entonces mandatario Pedro Castillo, quien hab?a intentado antes disolver al Congreso.

Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte y de los integrantes del Congreso, la convocatoria a una constituyente, el adelanto de los comicios y justicia para los fallecidos durante las protestas.

Otros inconformes exigen la libertad y restituci?n de Castillo en la presidencia. En otra zona del centro hist?rico cientos de manifestantes permanecieron hasta avanzada la noche muy cerca de la frecuentada plaza San Mart?n, donde suelen congregarse para protestar.

Varios comenzaron a bailar, otros alimentaron una fogata con maderos y un par de m?sicos tocaron una canci?n de protesta.

Entonces, lleg? la polic?a y los dispers? lanz?ndoles decenas de bombas lacrim?genas. “Son unos malditos, pero no nos cansaremos”, dijo Juli?n Mart?nez, quien ten?a en la espalda una bandera de Per? con la frase: “Dina asesina”.

Varios clientes en un bar junto a la plaza San Mart?n beb?an mojitos mientras observaban la protesta pero abandonaron sus vasos y huyeron cuando el gas lacrim?geno invadi? la zona. Luego las calles alrededor de la plaza quedaron silenciosas al punto que pod?a escucharse el canto de los grillos que habitan los jardines de la plaza.

Las movilizaciones han dejado hasta ahora 58 fallecidos, uno de ellos un polic?a en un veh?culo patrulla incendiado.

El viernes, un proyecto de ley que buscaba adelantar las elecciones generales para fines de 2023 no fue aprobado por el pleno del Congreso. Un total de 45 legisladores votaron a favor, otros 65 en contra, mientras 2 se abstuvieron.

Los legisladores presentaron la noche del viernes, poco antes del cierre del pleno parlamentario, una reconsideraci?n sobre la votaci?n en la que se rechaz? el proyecto de adelanto de elecciones. La presidencia de Per? lament? que el Congreso no haya definido una fecha para el adelanto de las elecciones generales como piden miles de peruanos entre otras exigencias durante las incesantes protestas.

“Al Per? ya no le interesa lo que haga el Congreso. El Congreso no es necesario para el pueblo peruano. Seguiremos en la marcha, los polic?as tienen que cansarse, ya vemos su deterioro, all? vamos a entrar. Cada vez se est?n incorporando los distritos de Lima”, dijo Juan Cruz, un manifestante que vest?a un casco de color anaranjado.

Las protestas, que comenzaron en el interior del pa?s, se trasladaron la semana pasada a Lima donde la v?spera un grupo de m?s de un millar de manifestantes march? por primera vez por la principal avenida que conecta la zona norte de la capital con el centro hist?rico.

La Defensor?a del Pueblo dijo el s?bado que hubo bloqueos en 80 puntos y un enfrentamiento entre manifestantes y conductores en un pueblo de Cusco.