Pep?n Corripio sirvi? de amparador de industria de telecomunicaciones ante conato de crisis

The content originally appeared on: El Dia

Pudo ser un “parto dentro de lo normal”, seg?n el argot m?dico. Los hechos del momento y las circunstancias dieron lugar, sin embargo, a que emerjan intereses y convirtieran en “un parto forzoso, doloroso” la transformaci?n de las telecomunicaciones en el pa?s.

Pero “toda obra para bien”, como dicen los seguidores de Cristo. Si no hubiera sido por este impasse, es probable que, o todav?a tuvi?ramos enviando mensajes por telegramas y cablegramas, o la transici?n a las telecomunicaciones modernas hubiera sido m?s lenta. No tendr?amos ahora los avanzados niveles de comunicaci?n y conectividad de que disfruta el pa?s.

Las radiocomunicaciones llegaron al pa?s en 1916 con “las tropas de ocupaci?n norteamericanas”. A su retiro en 1924 “los militares norteamericanos dejaron bastantes equipos al Ej?rcito dominicano”, narr? el recientemente fenecido experto Vinicio Lembert en su obra “Trujillo y la base militar de Estados Unidos para proyectiles dirigibles de Sabana de la Mar 1951-1961 y las Telecomunicaciones en la Rep?blica Dominicana”.

Lembert logr? una invaluable formaci?n profesional en dicha base donde labor? como t?cnico meteor?logo. Ha sido quiz?, o es el ?nico dominicano que lleg? a vivir la experiencia total del curso del desarrollo de la radiocomunicaci?n y las telecomunicaciones en el pa?s.

Vivi? desde la ?poca de las comunicaciones an?logas hasta las m?s avanzadas tecnolog?as digitales. Primero sirvi? como t?cnico, luego experto en meteorolog?a formado en Estados Unidos, empresario, consultor y funcionario del Estado dominicano.

Seg?n se?al? en su libro, las radiocomunicaciones comienzan aqu? cuando “Frank Ceara Hatton Guerrero, hijo de un norteamericano de esas tropas (de ocupaci?n) con una mujer dominicana, pudo retener algunos de estos equipos y construy? el primer transmisor de AM de poca potencia HIRC y la sac? al aire en 1926”.

Los aportes de CODETEL

Despu?s vinieron los aportes de CODETEL. El ingeniero Lembert refiri? que “desde su inicio el 11 de noviembre de 1930, fecha en que fue constituida la Compa??a Dominicana de Tel?fonos CODETEL, ha generado para la Rep?blica Dominicana un gran desarrollo, no solo en el aspecto de telefon?a, donde nuestro pa?s ha alcanzado grandes elogios y reconocimientos como uno de los mejores sistemas telef?nicos en las Am?ricas, pero tambi?n en el gran desarrollo de las radiocomunicaciones”.

Cuatro a?os m?s tarde -precisa este experto- se marc? un hito en la historia de la telefon?a dominicana y de CODETEL, ya que “en esa fecha fue inaugurado el servicio telef?nico internacional, mediante una estaci?n de onda corta, asociada a un equipo scramble, que es una especie de mezcla con otra onda de radio, que hace necesario de un receptor especial para demodular, manteniendo con esto una privacidad de las comunicaciones y disminuci?n de las posibles interferencias”.

La mayor?a de los dominicanos, el com?n de la gente, el ciudadano y ni siquiera muchos profesionales de las distintas ?reas t?cnicas y cient?ficas tienen la menor idea de los vericuetos, las gestiones y los aprestos t?cnicos que se tuvieron que realizar para lograr el actual sistema nacional de telecomunicaciones y radiocomunicaciones que hoy disfrutamos los dominicanos, ataviado de ventajas paradigm?ticas, las cuales se podr?an resaltar frente a otros pa?ses de la regi?n.

Surge conato de crisis

Pero la situaci?n cambi? cuando se logra que INTELSAT, una empresa de servicios satelitales en la cual el Estado era el socio, pero que fue CODETEL la que sac? beneficios millonarios que no report? al gobierno dominicano. El Consejo de Gobernadores de INTELSAT se reun?a cada 6 meses en reuniones ordinarias y extraordinarias cada vez que fueran necesarias. Acontece, sin embargo, que el sill?n de Rep?blica Dominicana en dicho organismo quien lo ocupaba era un ejecutivo de CODETEL, el cual imped?a que se aprueben permisos de segunda v?a para fomentar las telecomunicaciones en el pa?s, como fue el caso de la zona franca Telepuerto San Isidro, rechazado m?s de una vez en esa instancia.

En ese proyecto operar?a una compa??a de Zona Franca para digitalizar brouchers de empresas norteamericanas como Sears, American Express, Visa, Mastercard y otras. Si esos brouchers se procesaban en el pa?s producir?a un ahorro de un 50% a las referidas empresas. Pero la actitud de rechazo por parte de CODETEL en INTELSAT traba el surgimiento de ese y otros negocios del ?rea de las telecomunicaciones.

Es com?n escuchar: “con el dominicano no hay quien pueda” y parece que eso es verdad. Cuenta el ingeniero Lembert que frente a dicha situaci?n, el empresario Marcos Troncoso que era de los impulsores de la iniciativa Telepuerto San Isidro, se le acerc? para una asesor?a que lo ayude a lograr el permiso para operar en el segmento de las telecomunicaciones. Agreg? que para eso ?l le busc? “una abogadita” de Estados Unidos, Margaret O?Brien, que se la ingenia para conseguir la aquiescencia de una segunda v?a haciendo astutamente algunos cabildeos con los miembros del Consejo de Gobernadores de INTELSAT.

La “abogadita”-a la cual llam? as? por su tama?o, no por la altura de su sapiencia- us? la argucia de aprovechar que el representante de CODETEL no asisti? a una reuni?n de INTELSAT para que se le apruebe el permiso a Telepuerto San Isidro.

Esto sorprendi? a los ejecutivos de CODETEL y como era obvio, el hecho provoc? una protesta ante el presidente Joaqu?n Balaguer por parte de la telef?nica, pero para su mala suerte “ya la decisi?n era irreversible”.

“Por otra parte, yo le hab?a explicado a Marcos Troncoso que con este acuerdo de segunda v?a ellos podr?an operar telefon?a y televisi?n, pudiendo bajar programas de televisi?n en Nueva York, Boston y otras ciudades de Estados Unidos. “Esto gener? la idea de operar telefon?a, as? nace TRICOM en 1988 y comienza a operar en 1990”, se?al? en su libro el ingeniero Lembert.

Nace TRICOM

Lembert manifest? que “as? comienza a operar TRICOM, pero en el 1992-93 surgen con CODETEL problemas de interconexi?n para sus redes celulares y tel?fonos fijos de CODETEL, donde estos le quer?an cobrar un monto excesivo a la nueva telef?nica con lo que impiden una libre competencia.

Para complicar la situaci?n a esto se sumaba que la ley existente, la n?mero 118 de Telecomunicaciones del 1 de febrero de 1966 no cubr?a estos aspectos de (interconexi?n) de la telefon?a celular, ni de sat?lites, o telecables”.

Al no existir un reglamento para la interconexi?n de los servicios celulares, se le present? un tranque al entonces director general de Telecomunicaciones, Leopoldo N??ez. El funcionario visit? a Lembert en su casa de Los Prados para buscar una asesor?a al respecto. “Est?bamos como pa?s, sancionados por la UIT porque el Dr. Balaguer no pagaba la cuota anual que hab?a que pagarle a ese organismo para que mantuviera al pa?s al d?a en estas regulaciones”, apunt?.

“Le dije que la ?nica soluci?n que yo le ve?a al asunto era viajar a la UIT a Ginebra a pedir auxilio, pero ?l me dijo que el Dr. Balaguer tampoco le cubr?a los gastos de pasaje y estad?a de viaje y que tampoco era prudente solicitar estos fondos a las empresas que estaban en conflicto, CODETEL-TRICOM, a lo que yo como presidente de ANERCOM (Asociaci?n Nacional de Empresas de Telecomunicaciones) le promet? convocar una asamblea para obtener esos fondos”.

Reyerta y botellazo

N??ez viaj? a la UIT con fondos que Lembert logr? conseguir como presidente de la Asociaci?n Nacional de Empresas de Telecomunicaciones (ANERCOM). “Pero hay que se?alar que en todas estas gestiones todo no fue color de rosa, pues cuando hicimos como presidente de ANERCOM la asamblea para conseguirle pasaje y estad?a en Ginebra al director general de Telecomunicaciones, se?or Leopoldo N??ez”, se nos arm? una reyerta.

“En la siguiente asamblea alguien que no estuvo en la asamblea anterior exigi? explicaciones sobre los aportes del dinero y se agri? el ambiente entre los asamble?stas de ANERCOM y uno de ellos lanz? una botella de un litro de Coca Cola a otro que estaba cerca de m?…”la botella me pas? rozando a m? y se le peg? a Jorge en un brazo”. ?ste se faj? a pelear al pu?o con Nelson hasta que logr? desapartarlos.

“Pero Nelson sali? corriendo para su yipeta que estaba parqueada en la avenida San Mart?n y yo, sabiendo que estaba armado, sal? corriendo detr?s de ?l y llegando juntos a la yipeta estaba sacando una pistola, que me dio trabajo convencerlo para que no la usara, evitando una desgracia mayor”, relat? Lembert.

No obstante, el viaje de N??ez a la UIT se realiz? y como resultado vino al pa?s una comisi?n de 2 ingenieros y un abogado especialistas en las nuevas regulaciones. Se reunieron con las partes interesadas y les hicieron saber “la importancia que ten?a para el pa?s preparar una ley nueva de telecomunicaciones en la Rep?blica Dominicana, que ellos podr?an ayudarnos a preparar este proyecto con todos los reglamentos para cada sector”.

Germen de la actual Ley de Telecomunicaciones

Leopoldo N??ez logr? demostrarles a muchos miembros de la UIT de la urgencia de esta asistencia t?cnica. Entendieron las explicaciones en el sentido de que la vieja Ley-Decreto 118, del presidente H?ctor Garc?a Godoy, no contemplaba nada para telefon?a, lo que hac?a imposible llegar a un acuerdo oficial entre las partes en conflicto en el pa?s.

Adem?s, se puso en conocimiento en Ginebra que tampoco el presidente Joaqu?n Balaguer quer?a ofrecer ning?n fondo para resolver este conflicto. Esto hizo que el se?or Leopoldo “se hiciera el loco”, y les propusiera a ellos que mandaran con urgencia una comisi?n al pa?s para que convocara a todos los sectores de las telecomunicaciones, con una propuesta clara de una nueva Ley de Telecomunicaciones que pudiera manejar estos conflictos.

Se requiri? que estos delicados asuntos se manejaran directamente con el sector privado de las telecomunicaciones, con “las telef?nicas, la televisi?n, la radio, AM y FM, los telecables, las asociaciones como ADORA y ANERCOM, sumando finalmente como soporte moral a los radio clubes de radioaficionados”.

“A poco tiempo llegaron al pa?s los indicados funcionarios y recuerdo que de inmediato se pusieron de acuerdo con el se?or Leopoldo N??ez y se convoc? una reuni?n urgente con las telef?nicas Codetel, Tricom y All American Cables, la televisi?n, la radio AM y FM, los telecables, las asociaciones ADORA, ANERCOM y los radio clubes de radioaficionados, el Radio Club Dominicano y la UDRA.

La convocatoria se hace en el antiguo edificio de la DGT en la Isabel La Cat?lica, donde se realiz? la reuni?n con la comisi?n de tres personas de la UIT, un ingeniero experto en telecomunicaciones y dos abogados, todos expertos en este tema tan relevante en ese momento tan importante para el pa?s.

“N??ez comenz? a dormir tranquilo de noche en su casa gracias al ?xito del apoyo que recibi? de ANERCOM en un momento muy tenso y dif?cil de las relaciones CODETEL-TRICOM por el impasse de la interconexi?n de las plataformas de los celulares de ambas empresas”, narr? Lembert.

Lo que sigui? despu?s fueron los trabajos de organizaci?n de la oficina en los que se trabajaron los reglamentos para las radiocomunicaciones, para celulares, etc

Interviene Pep?n Corripio

Hab?a un ambiente tenso en el sector de las telecomunicaciones. Se trataba de que una poderosa empresa como CODETEL se resist?a a ser desplazada en algunos segmentos del mercado que hab?a contribuido a crear. La situaci?n era comentada de manera asidua entre los corrillos empresariales, mientras el Estado apenas interven?a, no por falta de iniciativas del director de Telecomunicaciones, Leopoldo N??ez, sino por aparente desidia o desconocimiento del doctor Balaguer o sus asesores que no llegaron a valorar entonces la importancia de las telecomunicaciones para el pa?s.

En ese trance se produce la intervenci?n del empresario Pep?n Corripio, lo cual result? ser crucial para superar el impasse entre estas dos empresas, CODETEL y TRICOM. La “lucha de intereses” empresariales hab?a alcanzado niveles inimaginables y eso imped?a que la industria diera el salto esperado, en lo cualitativo y cuantitativo, para lograr su despegue definitivo para el desarrollo de la naci?n.

La situaci?n se debat?a a nivel de t?cnicos, expertos y empresarios inversionistas y aflora cuando se realiz? la primera reuni?n del Consejo Directivo del reci?n creado Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel). Este nuevo Indotel que hab?a dejado atr?s a la DGT, public? “sorpresivamente el 31 de diciembre de 1999 la resoluci?n No. 007/99 del Reglamento de uso del Espectro Radioel?ctrico y el Plan Nacional de Atribuci?n de Frecuencias. Se trat? de un documento extenso de 32 p?ginas, “auspiciado por el asesor t?cnico chileno Miguel Pizarro, cuyo contenido…resultaba muy perjudicial para la Radio, la Televisi?n y las Radiocomunicaciones” del pa?s.

Cada vez era m?s candente el ambiente en el sector y el empresario Pep?n Corripio que estaba al tanto de esto favoreci? buscar una soluci?n. “Cuando nos comunicamos con don Pep?n, nos autoriz? a que us?ramos su sal?n de Conferencias para que una comisi?n ampliada de ingenieros, t?cnicos de radio y abogados de todo el pa?s”, dijo Lembert.

Se?al? que se reunieron durante 10 d?as para estudiar y contestar este amplio documento, “cuya respuesta llevamos y presentamos en el sal?n multiuso del Indotel, y logramos que fuera modificado”.

Seg?n relata el ingeniero Lembert en su extraordinario libro que leg? para la posteridad, en aquella oportunidad se logr? que viniera al pa?s una comisi?n t?cnica de la UIT para hacer un anteproyecto de la Ley 153 de Telecomunicaciones y sus reglamentos.

“Esto ocurre cuando en los a?os 90 se produce el impasse de la interconexi?n de los celulares entre Codetel y Tricom, y en momentos en que el pa?s estaba sancionado por la UIT, porque el presidente de la Rep?blica, doctor Joaqu?n Balaguer, no pagaba la cuota anual a ese organismo, y la vieja Ley 118 no cubr?a estos aspectos nuevos de la telefon?a moderna”, apunt?.