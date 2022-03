Pelicula dominicana “Perejil” gana premio del publico en Festival de Cine Miami

The content originally appeared on: El Dia

Miami.- El largometraje dominicano “Perejil”, de Jose Maria Cabral, se llevo el primer premio del publico a mejor pelicula en el Festival de Cine de Miami, mientras que la espanola “Mediterraneo”, de Marcel Barrena, quedo en segundo lugar, anuncio este lunes la organizacion del evento.

El voto de los espectadores de la 39 edicion de este festival organizado por la universidad Miami Dade College (MDC), y que concluyo el domingo, ubico en la tercera posicion a la tambien dominicana “Dossier de Ausencias”, filme del director Rolando Diaz.

La presencia de dos cintas de Republica Dominicana entre las preferidas del publico confirma el buen momento que vive la cinematografia de esa nacion caribena, a la que el festival le dedico este ano la seccion “Quinteto Dominicano>>.

Cabral senalo dias atras en una entrevista con Efe que el actual “boom” del cine nacional e internacional que se rueda en su pais tiene su origen en una ley de cine de 2010 para estimular la produccion audiovisual, y que ha permitido el salto de un promedio de dos largometrajes al ano a casi la veintena que se ruedan hoy en dia.

En la categoria documental, el publico del festival se ha decantado por, en este orden- “South Beach Shark Club- Legends and Lore of the South Florida Shark Hunters”, del director de Miami Robert Requejo Ramos; “Strangers to Peace”, de Laura Rengifo y Noah DeBonis; y “Keep the Cameras Rolling- The Pedro Zamora Way”, de William T. Horner y Stacey Woelfel.

A este grupo de cintas, algunas de las cuales han tenido su estreno mundial en el festival de Miami, se suma “Carino”, una comedia romantica de la mexicana Fernanda Lamuno, que se llevo el primer premio del publico a mejor cortometraje, tal como se dio a conocer la noche del sabado durante la gala de premiacion.

La edicion de este ano de esta cita cinefila corono a “Freda”, la opera prima de la haitiana Gessica Geneus, con el principal premio, el galardon Knight Marimbas, por su “fuerte narrativa centrada en la mujer” amparada en “actuaciones excepcionales de actores emergentes”, como senalo el jurado.

“Carajita”, de los argentinos Silvina Schnicer y Ulises Porra Guardiola, se alzo con el Premio HBO al Largometraje Iberoamericano, mientras que el drama familiar con aires de documental “You Resemble Me”, de la realizadora y periodista Dina Amer, gano el galardon a la opera prima Jordan Ressler.

Hatzin Navarrete, protagonista de la cinta “The Box”, y Mari Oliveira, de “Medusa”, ambas en competicion, se alzaron con los premios a mejor actor y actriz, respectivamente, por sus “magneticas actuaciones”, destaco el jurado.

La espanola Penelope Cruz recibio el galardon Precious Gem Icon, en reconocimiento al conjunto de su trayectoria. En un mensaje grabado y proyectado en la ceremonia, la actriz compartio el premio con su compatriota Pedro Almodovar, por cuyo largo “Madres paralelas” la interprete ha sido nominada a un Oscar a mejor actriz.

Entre el 4 y 13 de marzo, mas de 120 largos, cortos y documentales de 35 paises formaron parte este ano de la programacion del festival, en la que el cine en espanol de uno y otro lado del Atlantico ha tenido una importante cuota.

a espanola “El buen patron”, de Fernando Leon de Aranoa, y la panamena “Plaza Catedral”, de Abner Benaim, abrieron y cerraron de manera oficial, respectivamente, la edicion de este ano y en ambos casos con presencia de sus directores.