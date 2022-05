Pe?a Suazo presenta producci?n de merengue “La N?mero 19”

The content originally appeared on: El Dia

El m?sico, cantante y compositor Jos? Virgilio Pe?a Suazo, lanz? su nueva producci?n musical titulada “LaN?mero19”, un nuevo disco de merengue que incluye 15 temas. El merenguero que empez? este viaje musical en el 1994, cuando form? La Banda Gorda, afirma que, con este ?lbum, su orquesta llega a celebrar 28a?os de fundada por lo que es para ?l uno de sus discos m?s especiales.

“Estoy feliz con este trabajo; le doy gracias a Dios por haberme permitido escribir tantas canciones, aportando as? mi granito de arena a nuestro ritmo. El ?lbum que entreg? hoy es un trabajo que me lleva a las ra?ces del merengue donde los instrumentos se grababan de manera tal, que tuvieran una sonoridad como si estuvieran tocando en vivo”, dijo el artista en rueda de prensa en Hard Rock Caf?.

Suazo, quien en el a?o 1997 mont? un concierto en Altos de Chav?n denominado “Un coraz?n sincero” y con el que abarrot? el famoso anfiteatro, cuenta que esta nueva producci?n nace estando en confinamiento por la pandemia del Covid-19, que lo puso nuevamente frente a un deseo imparable de escribir y sacar temas de merengue, con lo que ha ayudado a que el ritmo se mantenga latente.

“Estando paralizado en casa por la pandemia me di cuenta de que pocas personas llamaban como antes y que poco pasaba en la vida de uno, pero quien nunca me solt? fue la m?sica, sent? como autor, que mis letras no se apartaron de m?, a trav?s de ella pude recibir derechos autorales que me ayudaron mucho, y entonces pens? que deb?a seguir haciendo uso de mi pluma, logrando producir 26 temas in?ditos con esa l?nea rom?ntica y de calle, grabados todos como al principio de mi carrera, con instrumentos ensamblados juntos simult?neamente, que le dan un toque diferente”, dijo el artista un tanto emocionado.

Suazo explic? que, de ese nuevo disco, compuesto por 15 canciones ya han sonado tres que se han convertido en ?xitos para sus fan?ticos como son “No estoy en eso”, “Se prendieron los motores” y “Let’s go”, este ?ltimo que trae un mensaje que invita a vivir lo bonito de la vida. Tambi?n se han realizado videoclips para la promoci?n de las canciones. En esta producci?n se utilizaron a los m?sicos con mucha experiencia en los estudios de grabaci?n. “De la cintura para abajo”, un tema que escrib? para el fenecido merenguero Johnny Ventura, pero que, con su ida a destiempo, lo termin? grabando; “Sigo enamorado”, “Te est? cotizando caro”, “Te metiste en mi cabeza”, entre otros.