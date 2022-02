Paulina Rubio: La clave es ser <>

The content originally appeared on: El Dia

MEXICO.- Paulina Rubio, tras los cambios por la pandemia tiene muy clara su principal meta: “Ser feliz y hacer felices a los demas”. Para lograrlo, la cantautora y productora mexicana esta por emprender una gira por Estados Unidos con Alejandra Guzman.

Pero antes sera homenajeada con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria por sus tres decadas de carrera en la industria musical. “Estoy muy contenta”, dijo Rubio en una entrevista por videollamada desde Miami.

“Que me den un reconocimiento de mi catalogo, de mi dedicacion, se me pone la piel chinita (de gallina) y me encanta. No se si fue tan rapido o si fue lento, pero lo que si es que es muy verdadero el sentimiento”.

Rubio comenzo su carrera de nina como parte del grupo pop Timbiriche en la decada de 1980 y continuo como solista en 1992 con su album debut “La chica dorada”, cuyo titulo se convirtio en su apodo. “Border Girl”, “Pau-Latina”, “Ananda” y “Brava!” son otros de sus discos.

Su mas reciente sencillo es el tema con tintes autobiograficos “Yo soy”. Para la artista, la clave para mantenerse en la musica es ser “cuchillito de palo”. “Soy muy necia, muy determinante, muy terca”, dijo.

“Realmente daria lo que fuera por dedicarme a la musica y siempre he tenido muy claro la determinacion, la constancia, el esfuerzo… Por mas puertas que se cierren, tu determinas que quieres lograrlo”.

Algo de lo que mas le entusiasma de la gala del Premio Lo Nuestro, que en su 34a edicion se transmitira en vivo por Univision el 24 de febrero desde la FTX Arena en Miami, es que podra compartirla con sus hijos Andrea, de 11 anos, y Eros, de casi 6.

Rubio no solo sera agasajada en ceremonia; tambien interpretara un medley de sus grandes exitos. “Llega en un momento en el que quiza le da mucho oxigeno a mi vida, le da mucha realizacion, pero sobre todo me da la oportunidad de poder compartirlo con el publico que crecio conmigo y ahora con mis hijos”, dijo Rubio.

La interprete de “Mio”, “Ni una sola palabra” y “Yo no soy esa mujer”, nacida en la Ciudad de Mexico el 17 de junio de 1971, ha experimentado con generos como pop, musica regional mexicana, musica urbana e incluso folclor latinoamericano a lo largo de su carrera.

“Lo interesante es siempre reivindicarte, empezar de cero, tratar de hacer cosas diferentes que te saquen de tu `confort zone’ (zona de confort). El hecho de yo poder crecer a traves de la musica me da mucha oportunidad de no creer en los generos, ya la musica es un lenguaje universal”, dijo. “

Ser un camaleon me da la oportunidad de volverme a resetear (reiniciar) y ver lo que necesito ser”. Considera que su principal competencia es ella misma, “nadie mas”, y confiesa que permanecer en la musica, a la que califica como medicina para el alma, ha sido un trabajo duro. “No ha sido facil”, dijo Rubio.

“Pero… ahora estamos en un momento en donde la realizacion es general, no nada mas es mia, sino que es de todas las mujeres que de alguna manera creen en si mismas y no se sienten victimas y que se pueden reinventar”.

Dedico unas dulces palabras a una abuela al recordar que, en el video musical de su cancion de 2016 “Si te vas”, se atrevio a montarse en patines estando embarazada de su segundo hijo. “Mi abuela era asi.

Mi abuela decia que… hay que dejar el amargue en el negro”, dijo Rubio. “Yo creo que esa es una actitud de una abuela, una bisabuela mexicana que sacaba adelante a los demas”.

Su proxima gira con Guzman, “Perrisimas”, es una sorpresa, sobre todo porque en los anos 90 hubo rumores de una rivalidad entre ambas por un triangulo amoroso por el que Guzman le dedicaba la cancion “Hey guera” y Rubio le respondia con “Mio”.

Recientemente, Guzman confirmo que su cancion si estaba dedicada a la Chica Dorada, pero ahora dicen que se llevan bien. “Hay buena quimica y sobre todo hay respeto.

Yo creo que ya estamos muy grandes como para no respetarnos y no darnos ese valor que tenemos”, dijo Rubio. “Estamos muy realizadas y muy contentas de hacer una produccion en donde primero hay una complicidad, segundo hay un publico que quiere vernos juntas, y tambien hay un respeto por el escenario”.

Sin embargo, eso no significa que no pueda haber bandos: Rubio prometio que sera como ver “una pelea de dos super boxeadores”.

“A ver quien va a ser el mejor, pero ese ring es ficticio, es simplemente para subir la adrenalina”, dijo. “Estamos abiertas a que toda una generacion venga y se la pase bien, se la disfrute, se disfrace y sobre todo venga con ganas de quemar calorias”.

Con mas de 20 fechas, la gira comienza el 12 de abril en Orlando, Florida y termina el 22 de mayo. Incluye paradas en Chicago, Nueva York, Miami, Las Vegas, San Antonio, San Diego y Nashville, entre otras ciudades.

Los boletos estan a la venta y habra convivencias con los fans. Rubio dijo que quieren escuchar sus preferencias para ir variando el repertorio. Tambien planean “una gira muy extensa por Mexico”, dijo, “pero hay que darle tiempo al tiempo, a que las cosas se vayan estableciendo mas”.