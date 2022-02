Paulina Rubio asegura invito a Thalia a hacer una gira musical: “No la dejan, ella se lo pierde”

The content originally appeared on: El Dia

Paulina Rubio atraviesa una de sus mejores rachas y desde hace algun tiempo ha decidido recuperar a su publico con novedades musicales, mas presencia en los medios de comunicacion y redes sociales, asi como realizar una gira musical con quien hace algunos anos mantuvo una de las rivalidades mas polemicas en la cultura pop en espanol: Alejandra Guzman.

Aun con esa pasada enemistad que es muy recordada por sus fans, Thalia sigue siendo el maximo tema de interes que tienen los seguidores de ambas cantantes, pues durante anos los medios de comunicacion provocaron y ellas mismas han protagonizado una de las competencias musicales mas relevantes en la musica pop y el medio del espectaculo latino.

Ahora, la Chica Dorada fue cuestionada sobre si haria una gira musical con la protagonista de Maria la del barrio y aunque respondio que si estaria dispuesta y hasta bromeo con que es su “rival”, Rubio dejo en claro que en el pasado Thalia le ha dicho que no porque “no la dejan” e incluso agrego que “ella se lo pierde”.

Las cantantes son consideradas como las maximas exponentes pop mexicanas

Un conductor del programa Hoy Dia, de la cadena americana Telemundo, le menciono el nombre de la protagonista de Rosalinda, Marimar o Quinceanera y Paulina respondio “Nueva rival, vengase pa’ ca'”, momentos despues le fue preguntado lo de la gira, a lo que agrego: “Pues no la dejan,hombre. No se, ya me ha dicho que ‘no’ varias veces porque no la dejan, pero ella se lo pierde”, expreso de manera amistosa.

Aunque no menciono a quien se referia, fanaticos de ambas cantantes pop aseguraron en redes sociales que se trata de Tommy Mottola, esposo de Thalia. Para los seguidores de la actriz su matrimonio y el hecho de que sea el un reconocido productor musical que influye de manera directa en la carrera musical de ella es suficiente motivo para confirmar que lo dicho por la Chica Dorada es una realidad y que por ello la tan esperada reunion o colaboracion jamas podria suceder, lamentando mucho la situacion.

Paulina aseguro que la ha invitado a colaborar varias veces

“Sabemos que la Pau se refiere al esposo de Thalia”, “Todos sabemos que eso no pasa no porque Thalia no acepte, sino porque Tommy no la deja”, “Paulina Rubio podra ser lo que quieran pero mentirosa no es”, “Una tristeza que un hombre sea el motivo por el que algo tan iconico como una colaboracion entre la Pau y Thalia no pase”, “Tommy Mottola es quien dirige la carrera de Thalia, si alguien no la deja es claro que se trata de el”, “Eso es algo que esperamos los fans desde hace muchos anos y de ser cierto ahora entendemos el porque”, expresaron fans en Twitter.

Thalia ha mencionado estar <> de su matrimonio con Tommy Mottola

La nueva gira musical titulada Perrisimas Tour recorrera diversas ciudades de Estados Unidos, el tour comenzara el proximo 15 de abril en Orlando, Florida y concluira el 22 de mayo en Los Angeles, California. Esta mancuerna que pretende ser similar a la de Gloria Trevi con la hija de Silvia Pinal no solo cautivo a los fanaticos de ambas, sino al publico general, luego de que en decadas anteriores su enemistad diera clasicos musicales como Hey Guera o Mio.

La rivalidad entre las cantantes comenzo a principios de los anos noventa, pues Paulina Rubio y Alejandra Guzman se habrian disputado el carino de Erik Rubin. De igual forma, ambas han senalado que se turnaran para abrir y cerrar sus conciertos. Las artistas no descartaron lanzar una cancion colaborativa en el futuro, dicho tema tendria que mostrar “su garra” y a la vez dejar en claro que son como aceite y agua.

Fuente: Infobae