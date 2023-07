Santo Domingo.- No tener que durar d?as, incluso semanas, para obtener el resultado de sospechas de leucemia, linfomas y mielomas, cuyas pruebas ten?an que ser enviadas fuera del pa?s, constituye un avance en la medicina en Rep?blica Dominicana, con un diagn?stico que permitir? a los m?dicos actuar de forma oportuna.

En el pa?s, un laboratorio cl?nico privado ya cuenta con esta metodolog?a llamada citometr?a de flujo, la cual permite diferenciar las c?lulas cancerosas de las normales.

Es as? como este procedimiento ayuda a establecer un diagn?stico certero, el pron?stico y el tratamiento m?s adecuado para las neoplasias hematol?gicas, que son los c?nceres que empiezan en el tejido que forma la sangre como es el caso de las ya mencionadas leucemia, linfoma y mieloma m?ltiple.

Referencia Laboratorio Cl?nico, que es el centro que introdujo las pruebas en el pa?s, busca hacer la diferencia en los tiempos de respuesta ya que no tendr?an que mandar la muestra fuera del pa?s, como se hac?a anteriormente, sino que tendr?an resultados en menos de 48 horas.

Y es que as?, los pacientes no durar?an semanas ingresados en un hospital sin recibir el tratamiento pertinente, debido a que su diagn?stico no llega.Para que la muestra cumpla con los requisitos debe ser analizada en no m?s de 48 horas y, especialmente, durante las primeras 24 horas, para que este sea m?s preciso con el diagn?stico.

La licenciada Wendy L?pez inform? que el laboratorio estar? recibiendo las muestras de lunes a jueves (estas solo ser?n de sangre perif?rica y m?dula ?sea), para asegurar que los resultados est?n a tiempo.

En ese sentido, el director t?cnico de Referencia, Mauro Barrantes, indic? que en el caso de las muestras de m?dula ?sea, estas son tomadas por el m?dico, no por personal del laboratorio cl?nico.

En tanto que, el hemat?logo Jorge L?pez, manifest? que el nivel de confiabialidad de la prueba es de un 95 %, al tiempo que indic? que Referencia es pionero en la regi?n del Caribe.

Lo que incluye

Barrantes se?al? que con este procedimiento tambi?n introducen seis pruebas de tamizaje al cat?logo de servicios como son los tamizajes de neoplasia hematol?gica en m?dula ?sea, en sangre y de leucemias linfoc?ticas agudas, as? como los tamizajes y caracterizaci?n de leucemias agudas, gammapat?a monoclonal y s?ndrome linfoproliferativo cr?nico.

Sostuvo que las especialidades m?dicas m?s relevantes para el diagn?stico y tratamiento de estas condiciones son hematolog?a, pediatr?a y medicina interna.

— Pacientes con c?ncerCon la citometr?a de flujo se avanza hacia el desarrollo de la medicina personalizada en pacientes con c?ncer, porque significa que su atenci?n m?dica se basar? en su enfermedad espec?fica y disminuir?a los efectos adversos.