Parlamentario Misha Raymond kier sa ki opvang famia di ex- pashentnan di Verblijfafdeling lo haya

Cambio di structura pa e pashent lo ta dañino pa nan cuadro clinico

ORANJESTAD (AAN) – Parlamentario Misha Raymond, di fraccion di RAIZ, den un entrevista tocante e ceramento di un afdeling di Respaldo, a sigui menciona cu e pashentnan nan structura ta wordo cambia y esaki por ta dañino tambe pa nan “ziektebeeld” (cuadro clinico), y nan famia ta bay haya mas stress pasobra nan no sa con pa deal cu e problemanan na e momentonan ey, y esaki ta crea hopi mas problema no solamente pa e pashent pero tambe pa e famianan cu ta involucra.

Remedi pa e pashentnan aki ta esencial. Remedi mester keda den nan sistema pa e problema no bira mas severo y por haya un descompensacion. Pues, ta importante pa mantene e structura di e cuido di e persona, pa e no bay den un situacion cu ta empeora nan cuadro clinico.

Un di e preguntanan ta ki opvang e famia por conta cune: “Nan ta bay tin e persona na cas, nan por conta cu verpleegkundige? Nan por conta cu 24 ora dienst? Nan lo conta cu profesionalnan cu ta asisti ora tin pregunta? Con esaki lo ta sinta den otro?” e parlamentario ta indica.

El a subraya cu nan a dicidi cu ta bay cera un afdeling di cuido, pero no por cere anto laga tur esnan involucra con nan ta bay deal cu e problema. Pues, e stress cu esaki ta bay trece por ta hopi mas dañino pa e “ziektebeeld” cu e lo ta pa un procedure cu ainda no a tuma lugar.

Raymond ta na haltura cu Respaldo a bati alarma enberdad, y cu nan tin nan retonan por ehemplo con pa maneha e placa di e stichting, pero e no sa si ta esaki a conduci na e ciere di e afdeling of si tin otro vision cu Respaldo mester bay formaliza su mes como entidad.

Locual e parlamentario ta mira ta cu salud mental no ta un prioridad, cu e no ta hayando hopi atencion. El a bisa cu e stress den pueblo ta hopi grandi; poco dia pasa un suicidio a tuma lugar, y un par di siman prome a sosode un suicidio di un Arubiano na Merca, y e parlamentario ta pensa cu esaki ta bay sosode mas frecuentemente, pasobra stress ta grandi, e problematico ta pisa, nos hendenan ta sufriendo. E kier wak cu salud mental bira un prioridad.

E siman aki ta un verblijfafdeling, y e ta puntra kico mas tin cu pasa pa realiza kico ta mas importante. Misha Raymond a indica cu mas e papia cu su coleganan di e tema y mas mocion e ta trece dilanti mas sosten e ta haya di nan. “Pero mi kier pa salud mental ta mas den e narativa di e politiconan y no solamente na un momento cu nan por haya atencion, of pa haya mas voto, pero e no mester bira parti di e combersacion sino algo constante pa keda trece dilanti. Dia di mañan por toca na un famia di bo tambe”, Parlamentario Misha Raymond, di fraccion di RAIZ a señala.

