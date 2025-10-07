Pacheco sobre caso Bray Vargas: Debemos mantener un compromiso ético y moral frente a la sociedad

Luego de que Brailyn Miguel Vargas Núñez conocido como Bray Vargas tomara un turno en la sesión de este martes en la Cámara de Diputados para hablar de un video viralizado en las redes sociales, el presidente de este órgano, Alfredo Pacheco, llamó la atención a los legisladores sobre el comportamiento que deben tener frente a la ciudadanía.

“Los servidores públicos también tenemos vida privada, aunque esa vida privada siempre debemos mantener un compromiso ético y moral frente a la sociedad, y además tener el debido cuidado”, dijo Pacheco.

Expresó que en el tiempo que Vargas ha representado la provincia de Santiago en ese hemiciclo ha sido un legislador “ejemplar”, el cual también ha tenido un comportamiento íntegro y “casi nunca falta”.

“Nosotros somos representante del pueblo dominicano y tenemos que saber que cada acción, cada paso que nosotros damos, siempre va a arrastrar la institución de la imagen al que pertenecemos, que es la Cámara de Diputados”, recordó.

Al menos en tres ocasiones, Alfredo Pacheco advirtió a los legisladores que deben actuar con cuidado porque las personas los están observando.

“Lo único que pudiera yo recomendarles y me recomiendo todos los días, es que nos cuidemos porque tenemos muchos ojos encima”, concluyó Pacheco.

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) indicó que el video viralizado corresponde a su vida privada y el mismo se trató de una acción premeditada con la intención de crear contenido y extorsionarlo.

Aseguró que a pesar de las declaraciones del joven que lo grabó, “ahí no pasó nada”.