SANTO DOMINGO.- El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monse?or Francisco Osoria, exhort? a los cristianos a que como comunidad eucar?stica, tienen que expresarlo en la vida normal, en el trato con las personas y la relaci?n con la sociedad, que dijo tiene tantos problemas.

“Tenemos que establecer esa relaci?n de nosotros comunidad eucar?stica con esa sociedad en problema, con esa sociedad que est? alrededor de nosotros, y tenemos que actuar y llevar un mensaje a esa sociedad, desde nuestro ser eucar?stico.

Llevar un mensaje, llevar la salvaci?n y aliento a esa sociedad llena de problemas, nosotros como personas disc?pulas eucar?sticas, tenemos que expresarnos y llevar a cabo unas acciones fruto de nuestra uni?n con Cristo”, clam? el l?der de la Iglesia cat?lica en el pa?s.

Al oficiar la eucarist?a por la celebraci?n del D?a de Corpus Christi en el multiuso del Instituto San Juan Bautista de la Salles, donde participaron sacerdotes y feligreses de las 34 parroquias del Distrito Nacional, Osoria pidi? a Dios para que todos los cristianos act?en consecuentemente con lo que hacen y con lo que son como comunidad eucar?stica.

Enfatiz? en que un cristiano que no tenga relaci?n con Cristo, debe olvidarse porque no es un disc?pulo ni cristiano, y adem?s, dijo que una comunidad que no tenga una relaci?n seria con la eucarist?a, se cuestiona como cristiana porque no es eucar?stica.

“Nosotros, individualmente, como personas disc?pulos de Cristo o comunitariamente, tenemos que sentirnos eucar?sticos, y si no nos sentimos as?, significa que nuestra fe y nuestra vida cristiana est? divorciada de lo que es un discipulado serio. Cuando celebramos la eucarist?a nos convertimos en ella, nos convertimos en eucarist?a, porque somos eucarist?a”, precis? Osoria.

L?pez Rodr?guez

— Siete a?os despu?sEsta celebraci?n de Corpus Cristi fue algo especial para cientos de feligreses, que luego de siete a?os volvieron a encontrarse con el cardenal Nicol?s de Jes?s L?pez Rodr?guez, a quien pudieron saludar.