SANTO DOMINGO. – La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) pronostic? para este lunes aguaceros debido a la incidencia de una onda tropical unida a los efectos de una vaguada en los niveles medios de la troposfera.

De acuerdo a la Onamet, las lluvias ser?n m?s notorias sobre las provincias de las regiones este, noreste, suroeste y el litoral costero Caribe?o, como son: San Pedro de Macor?s, la Altagracia, El Gran Santo Domingo, Monte Plata, Saman?, Peravia, El Seibo, San Crist?bal, Barahona, Pedernales, Azua, San Juan y El?as Pi?a, extendi?ndose la actividad de precipitaciones hacia otras localidades cercanas.

En la tarde y primeras horas de la noche se producir?n aumentos nubosos con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas el?ctricas y r?fagas de viento hacia provincias de las regiones: noroeste, norte, noreste, Cordillera Central y la zona fronteriza.

Para ma?ana martes persistir? la humedad e inestabilidad en el clima, producto de la incidencia de la vaguada que generar? desde horas matutinas incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas y r?fagas de viento, sobre poblados de las regiones: noroeste, noreste, litoral costero caribe?o, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

El Gran Santo Domingo cuenta con potencial de experimentar algunas inundaciones urbanas y rurales en las pr?ximas 24 a 48 horas, as? como deslizamiento de tierra, por la saturaci?n de los suelos. Se pronostica un aumento en las precipitaciones sobre el pa?s.

Distrito Nacional: nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y r?fagas de viento.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros, tronadas y r?fagas de viento.

Santo Domingo Norte: nublado con aguaceros, tronadas y r?fagas de viento.

Santo Domingo Oeste: nublado con aguaceros, tronadas y r?fagas de viento.

El Gran Santo Domingo: Temperaturas m?xima entre 29 ?C y 31 ?C y m?nima entre 22 ?C y 24 ?C.