Los inicios nos hablan de esperanza, entusiasmo, de alegr?a por lo nuevo y la base para sostenerlo no es otra que dejar el pasado atr?s, los cimientos no se sostienen cuando rumiamos infinitamente el mal sabor de lo que no funcion?, de lo que no sali? como esper?bamos, de los tropiezos.

Construir el nuevo guion exige enfoque, el poder del impulso para manifestar y luego soltar y fluir con las distintas peripecias del camino, que de que las habr?, las habr?.

?Cu?les ser?n mis nuevas historias? ?Qu? es lo que deseo plasmar en mi nueva hoja de ruta? ?Me siento merecedor/a desde ya de todo eso que es ?nico para mi? ?Responde verdaderamente a mi esencia eso que quiero vivir ?

Las nuevas historias me hablan de apasionarse ?te apasionas desde ya con tus nuevas historias?

[email protected]