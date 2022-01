Novak Djokovic vuelve a la cancha pese a las dudas sobre su visa

The content originally appeared on: El Dia

MELBOURNE,– Novak Djokovic entren? el martes, un d?a despu?s que sali? de un centro de retenci?n para migrantes, centrado en su defensa del t?tulo del Abierto de Australia a pesar de que a?n podr?a ser deportado por no haberse vacunado contra el COVID-19.

El tenista serbio acudi? al Melbourne Park, el recinto del torneo, apenas horas despu?s de ganar una batalla legal el lunes y as? permanecer en el pa?s. Lo que se discute es si el n?mero uno de la clasificaci?n mundial cuenta con una exenci?n v?lida de las reglas que requieren estar vacunado para entrar a Australia, dado que recientemente se recuper? de un contagio de COVID.

Un juez fall? el lunes a favor de su permanencia, pero el ministro de asuntos migratorios a?n podr?a expulsarle. Tambi?n surgieron nuevos cuestionamientos el martes sobre el formulario migratorio en el que se indica que no hab?a viajado en los 14 d?as previos al vuelo a Australia.

Residente en Montecarlo, Djokovic fue visto en Espa?a y Serbia durante un periodo de dos semanas. El tira y afloja sobre si Djokovic ha cumplido con las directrices australiana ha causado revuelto en el pa?s y el resto del mundo.

Cuando el tenista que expresado escepticismo sobre las vacunas recibi? inicialmente la visa para viajar a Melbourne, muchos se quejaron que hab?a recibido un tratamiento especial en un pa?s que impuso estrictos controles fronterizos durante la pandemia.

Pero en medio de mucha informaci?n confusi?n sobre las reglas, otros han se?alado que Djokovic pas? a ser un chivo expiatorio para un gobierno de Australia que ha sido cuestionado por su manejo reciente a la pandemia. El nueve veces campe?n del Slam australiano regres? el martes para un entrenamiento a puerta cerrada, y s?lo se permiti? el acceso a su equipo de apoyo a la cancha Rod Laver.

El Abierto de Australia public? su cuadro para el torneo, con Djokovic preclasificado como primero en el cuadro masculino de sencillos. Aunque intenta compensar el tiempo perdido en los cuatro d?as que pas? confinado en un hotel de detenci?n de inmigraci?n, Djokovic es consciente de que podr?a volver a ver su visa revocada.

El ministro australiano de inmigraci?n, Alex Hawke, estudia ejercer su poder de deportar al tenista seg?n otra ley distinta, evaluando un exenci?n m?dica que present? Djokovic para volar a Melbourne sin estar vacunado y la informaci?n presentada en su solicitud de visa.

No se esperaba que hubiera una decisi?n el martes, seg?n la agencia noticiosa Australian Associated Press, despu?s de que la oficina de Hawke emitiera un comunicado indicando que el asunto se estaba considerando “en l?nea con el proceso debido”.

Djokovic comparti? en medios sociales una imagen en la que aparec?a con tres miembros de su equipo en el Melbourne Park a primera hora del martes. “Estoy satisfecho y agradecido de que el juez revocara la cancelaci?n de mi visa.

Pese a todo lo que ha ocurrido, quiero quedarme e intentar competir en el Abierto de Australia. Sigo concentrado en eso”, tuite? Djokovic. “Viaj? aqu? para jugar en uno de los eventos m?s importantes que tenemos ante los fant?sticos aficionados”. Un funcionario de fronteras cancel? el jueves pasado la visa de Djokovic en el aeropuerto de Melbourne, horas despu?s de que llegara a Australia para competir en el torneo.

Un juez restaur? su visa el lunes y orden? la liberaci?n de Djokovic del hotel donde estaba detenido, debido a errores de procedimiento de los funcionarios de fronteras en el aeropuerto. El gobierno estatal de Victoria y de Tennis Australia, que organiza el torneo, concedieron una exenci?n m?dica a Djokovic a sus requisitos sobre vacunaci?n porque estuvo infectado de coronavirus el mes pasado.

Pero la Fuerza de Fronteras de Australia rechaz? concederle una exenci?n de las normas nacionales de vacunaci?n para los viajeros sin ciudadan?a australiana que llegan al pa?s.

La agencia aleg? que un contagio en los seis meses previos s?lo supone una exenci?n de las vacunas en los casos en los que el coronavirus caus? una enfermedad grave. Tambi?n hab?a nuevas dudas sobre la solicitud de Djokovic de entrada el pa?s, despu?s de que documentos publicados por la Corte del Circuito Federal mostraran que hab?a dicho a las autoridades que no hab?a viajado en los 14 d?as previos a su vuelo a Australia. Djokovic, residente en Montecarlo, aterriz? en Melbourne poco antes de la medianoche del mi?rcoles y respondi? “no” a la pregunta sobre viajes previos en su formulario oficial.

Pero el actual campe?n del Abierto de Australia fue grabado jugando al tenis en las calles de la capital serbia, Belgrado, el 25 de diciembre, y entrenando en Espa?a, todo dentreo de la ventana de 14 d?as. Viaj? a Australia procedente de Marbella, Espa?a.

Djokovic dijo a los agentes de frontera que Tennis Australia hab?a rellenado la declaraci?n en su nombre, pero el agente que cancel? su visa indic? que la organizaci?n deportiva lo habr?a hecho “bas?ndose en la informaci?n que proporcion? el titular de la visa”. No qued? claro si ese documento fue mencionado durante la audiencia realizada el lunes.

El formulario indica que proporcionar informaci?n falsa o enga?osa es un delito grave y hay sanciones civiles aplicables. Desde la cancelaci?n de la visa, la tenista checa Renata Vor?cov? y un funcionario europeo de tenis no identificado han sido deportados por motivos similares. Los primeros ministros de Australia y Serbia comentaron el asunto antes el martes.

La batalla legal ha dividido opiniones y provocado un fuerte apoyo al ganador de 20 torneos del Gran Slam en su natal Serbia.

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, y su hom?loga serbia, Ana Brnabic, acordaron en su conversaci?n mantenerse al tanto sobre la situaci?n de la visa del deportista de 34 a?os, seg?n la oficina de Morrison. “El primer ministro explic? nuestra pol?tica no discriminatoria de fronteras y su papel para proteger a Australia durante la pandemia del COVID-19”, indic? la oficina de Morrison en un comunicado. “Ambos acordaron mantenerse en contacto sobre la cuesti?n”.

Brnabic pidi? a Morrison que se asegurase de que el astro del tenis recib?a un trato digno, seg?n la cadena p?blica serbia de radio y televisi?n. “La primera ministra hizo especial hincapi? en la importancia de las condiciones de entrenamiento y preparaci?n f?sica para la pr?xima competici?n, teniendo en cuenta que no se permiti? entrenar a Novak Djokovic en los d?as previos”, indic? RTS.

El gobierno conservador de Morrison ha acusado de la debacle a Tennis Australia, a la que los ministros acusan de desinformar a los jugadores sobre los requisitos de vacunas en Australia. Pero seg?n reportes de prensa, Tennis Australia hab?a pedido al Departamento de Interior que comprobara la documentaci?n de visa de Djokovic y otros jugadores antes de que embarcaran. El departamento no lo hizo.

La vocera de Interior de la oposici?n australiana, Kristina Keneally, atribuy? la confusi?n a la falta de planificaci?n del gobierno. Que Djokovic fuera deportado har?a “un da?o incre?ble a Australia”, afirm? Keneally a la televisora Seven Network, mientras que “si se queda hace un da?o incre?ble a nuestras duras leyes fronterizas y es un aut?ntico insulto a los australianos que hicieron el duro esfuerzo de cuarentenas y vacunaciones”.

La pol?mica en torno a Djokovic ha hecho que Australia “parezca un chiste” a ojos del mundo, a?adi? Keneally. Daniel Andrews, primer ministro del estado de Victoria, donde se celebra el torneo, dijo que gobierno federal cambi? sus normas fronterizas en los ?ltimos meses. “Cuando hablamos sobre exenciones antes, recordar?n que el ministro Hawke hab?a dicho que esperaba que si uno no hab?a recibido dos dosis de vacuna, no entrar?a en el pa?s tanto si jugaba al tenis como si hac?a cualquier otra cosa”, dijo Andrews, que al igual que Keneally forma parte del Partido Laborista, de centroizquierda. “Result? que esa no era la posici?n del gobierno de la Mancomunidad y que han dejado pasar a gente que no se hab?a puesto dos dosis de vacuna”, a?adi? Andrews. —— McGuirk inform? desde Canberra, Australia. El reportero Dusan Stojanovic colabor? desde Belgrado, Serbia.