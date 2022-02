Novak Djokovic: No soy antivacunas, pero sacrificare trofeos si me dicen que me inyecte contra la covid

The content originally appeared on: El Dia

No es facil adivinar que mas necesita o quiere saber Novak Djokovic. Dice no tener suficiente informacion sobre <> como si solo existiese una sola contra la covid. Hay muchas.

<<Contagiarse de covid no es una suerte ni es conveniente para nadie. Millones de personas siguen luchando contra la enfermedad en todo el mundo. Me lo tomo muy en serio. No me gusta que haya gente pensando que he utilizado algo a mi favor para, ya sabes, obtener una PCR positiva y poder ir a Australia<<.