Non-lieu dans l’affaire Chlordécone : les maires prennent l’offensive

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Par Barbara PELMARD

[email protected]

Les maires exigent l’adoption d’une loi reconnaissant la responsabilité de l’État dans le dossier du Chlordécone. • B. P

À la suite d’une décision de justice qu’ils jugent injustifiée, les maires de Guadeloupe se sont réunis, mercredi soir, à la mairie de Pointe-à-Pitre, pendant près de deux heures trente, pour voter une résolution qu’ils ont adoptée à l’unanimité et se projeter sur leur nouvelle bataille à mener.

«En Guadeloupe et en Martinique, on serait

apparemment une exception sur une règle qui vaut pour la planète, à

savoir : pollueur = payeur. On a pollué les terres de la

Guadeloupe pendant des années avec des conséquences sur

l’agriculture, les terrains et la santé des personnes. Et on nous

dit qu’il n’y a pas de responsables… “

C’est par ces mots prononcés par Jocelyn

Sapotille, maire de Lamentin et président de l’association des

maires de Guadeloupe, qu’a débuté l’assemblée plénière de

l’association des maires, mercredi, à l’hôtel de ville de

Pointe-à-Pitre. Cette assemblée des maires, la première sur le

dossier de l’empoisonnement au Chlordécone et organisée dans

l’urgence, fait suite au non-lieu prononcé par le parquet de Paris,

le 2 janvier dernier.

Un déni de justice

Une décision vécue par les maires comme une

injustice et un déni « alors que les sols et les

populations…