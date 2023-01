N?lsida pas? vida procurando la pensi?n de otros, ahora debe luchar por la propia

The content originally appeared on: El Dia

SANTO DOMINGO.-“Si eso es a ella qu? ser? del resto”, fue la reacci?n de un integrante de la redacci?n de EL D?A cuando se comentaba sobre el t?tulo de la presente nota.

N?lsida Marmolejos, quien fuera la primera directora de la Direcci?n de Informaci?n y Defensa de los Afiliados (DIDA) y que cotiz? como servidora p?blica por 35 a?os, est? en una situaci?n similar a la de aquellos que fueron traspasados del sistema de reparto al de cotizaci?n individual y viceversa.

“Luego de pasarme todos esos a?os luchando por ayudar las personas a acceder a sus derechos de manera autom?tica, tengo casi, casi, tres a?os que sal? de mi cargo y es la hora que no se me ha dado una pensi?n, estando tramitada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que era mi patr?n directo, y solicitada acorde con lo que dice el marco legal y no se me ha dado la pensi?n que por ley me corresponde”, dice Marmolejos.

Indic? que aquellos que trabajaron en el Estado, pero no completaron los veinte a?os requeridos falt?ndole, en algunos casos meses para su cumplimiento, se quedan en un limbo pues al cotizar en el sistema de reparto no se les devuelve el dinero y tampoco tienen la opci?n del sistema de capitalizaci?n individual.

Asegur? que todo eso va en contra de lo que es seguridad social y protecci?n social por parte del Estado.

Origen del problemaEn conversaci?n con EL D?A, Marmolejos hizo un interesante recuento que a su juicio fue el camino que condujo hasta la realidad actual.

Refiri? que el sistema de pensiones de la Ley 87-01 inici? en el a?o 2003 y que se trat? de un proceso bastante accidentado.

“Las personas que fueron incluidas como afiliadas a las AFP no ten?an ning?n nivel de informaci?n sobre ese proceso”, relata.

Para la fecha fueron creadas la Superintendencia de Pensiones y luego la Superintendencia de Salud en octubre de 2001. Fue para el a?o siguiente cuando se instituy? la DIDA y la Tesorer?a de la Seguridad Social (TSS).

“Es decir, las dos instituciones b?sicas para el sistema que eran la DIDA y la TSS para explicar el pro y el contra no fueron conocidas por los afiliados en 2003. Tampoco conoc?an cu?l era el sistema para cotizar porque comenz? en 2002 con la DIDA”.

Fue este el panorama en que miles de personas fueron incluidos en el sistema de capitalizaci?n individual, teniendo ya un derecho acumulado pagando en Hacienda como empleados p?blicos.

Los primeros trabajosFueron estas las razones que llevaron a la DIDA hasta ese momento incipiente y con un conocimiento m?nimo de lo que era la Ley, a apelar esa situaci?n ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social.

El pedido fue simple: que se le diera una oportunidad de regresar al sistema de reparto a todas aquellas personas que hab?an sido incluidas en el sistema de capitalizaci?n individual de manera autom?tica, siempre dependiendo del que les favoreciera.

“Logramos una resoluci?n que durante los meses de julio y agosto de ese a?o y por un periodo de 30 d?as, el CNSS autoriz? a que esas personas que se hab?an afiliado autom?ticamente hicieran el traspaso al sistema de reparto”, comenta.

Pero no fue suficiente pues la mayor?a de los afectados no se enter? de ese proceso.Tras insistencia de la DIDA, se logr? una segunda resoluci?n similar a la primera a partir de la que, el CNSS cerr? las puertas a nuevos traspasos alegando que la Ley los prohib?a.

Fue en la gesti?n de Max Puig al frente del Ministerio de Trabajo que se lograron mejores avances.Se emiti? una resoluci?n que promet?a solucionar el conflicto creando un Comit? Permanente de Pensiones para conocer esos casos y estableciendo que no se cerrar?a la posibilidad del cambio.

Ese comit? est? integrado por la DIDA , la Superintendencia de Pensiones, Hacienda y las AFP, estos ?ltimos s?lo con derecho a voz, pero no de voto.

A partir de ese momento, llegaron a ser transferidos m?s de 50,000 personas, pero en los ?ltimos a?os el traspaso se ralentiz? llevando a miles a mantenerse en un limbo.

Marmolejos dijo que se a?adieron trabas al sistema para que las personas no se pudieran traspasar de manera autom?tica como se hab?a establecido en la resoluci?n.

“Han alegado que si no hab?an sido afiliados de manera autom?tica y no ten?an la edad de 45 a?os, entonces se quedaban en la capitalizaci?n individual, lo que es injusto porque si cotizaste la mayor parte del tiempo en reparto, no se te puede poner en capitalizaci?n individual”.

Otras irregularidadesSiendo conocedora del sistema, Marmolejos se va m?s all? y cita lo que a su entender, se constituyen en injusticias para los afiliados.

“La SIPEN establece en una resoluci?n que no lo dice la ley, que las personas que han cumplido 65 a?os o m?s y est?n en el sistema de capitalizaci?n individual y quieren retirarse, se le ha prorrogado la entrega de esos beneficios de manera tal que, lo que est?n recibiendo es una cantidad ?nfima en relaci?n con el salario que devengaban”.

Matusal?nIndica que se si se tiene la edad para retirarse, pero no acumula la cantidad de cotizaciones, la devoluci?n se realiza a partir de un promedio de 110 a?os de vida para devolverle tres o cuatro millones de pesos.

“Esto supera los promedios de vida que dice la ONE que es de 75 a?os en algunos casos. Ese dinero que no se le entregue de golpe y porrazo pero que la cantidad represente una proporci?n decente de sus ingresos normales”.

Servidores p?blicos ir?n a la JusticiaProtesta. El coordinador general del Movimiento por las Pensiones de los Servidores P?blicos (Mopesep), Luis Holgu?n-Veras, anunci? que est?n listos para iniciar pr?ximamente la siguiente etapa, correspondiente a su plan de reclamos dirigido a los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

El se?or Holgu?n-Veras indica que en diciembre de 2022 el MOPESEP puso en Mora al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), mediante un recurso de Amparo de Cumplimiento por Inobservancia a la Ley 379-81, la cual establece un nuevo R?gimen de Jubilaciones y Pensiones del Estado dominicano para los funcionarios y empleados p?blicos, as? como a la Ley 87-01 sobre Seguridad Social.