Santo Domingo.- La artista Natti Natasha admitiendo que no sabr?a qu? ser? de su vida sin tener a su lado a Raphy Pina.

<<Imag?nate, yo no s?, no te sabr?a decir, porque nunca he pasado por algo as?, nunca hemos estado separados. Pero te aseguro, alguien que ame a una persona, no s? c?mo se sentir?a sin esa persona a su lado , respondi? Natasha, ante la pregunta de Santiago Mat?as en Alofoke Sin Censura.

Sobre el proceso legal de Pina, dice que todo se sinti? horrible, y que fue una pesadilla, pero pese a todo insiste en la inocencia de Raphy. <<No es lo mismo ver un juicio y escuchar un veredicto en una pel?cula o serie, en la realidad es otra cosa, y yo saber que es inocente, y verlo frente a m?, me da la seguridad de decir vamos pa? lante.

La cantante admite que todo este proceso le ha afectado grandemente, y durante el juicio la ansiedad ha sido imparable, pero nunca lo demostraba: <>.

Continu? diciendo: <>. Pese a este amargo episodio, agradece por las muchas bendiciones, en especial por su hija, mostr?ndose orgullosa de su familia y el imperio que han construido juntos con amor y dedicaci?n, demostrando un ejemplo inspirador entre los latinos.

Con mucha picard?a y alegr?a Natti no dud? en referirse a Raphy como su t?guere. <>.

Asegura que no hubo un detalle o algo material que la convenci?, fue el d?a a d?a junto a ?l. <>.