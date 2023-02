Los Nacionales anunciaron que evitaron el arbitraje con V?ctor Robles al acordar un contrato de un a?o para 2023 m?s una opci?n del club para 2024.

Los t?rminos financieros no fueron revelados, pero esto le dar? al club certeza sobre el costo del segundo de sus tres a?os de arbitraje y una opci?n para el tercero. Este acuerdo no alterar? la duraci?n del control del club sobre sus servicios. Incluso si rechazaran la opci?n para 2024, a?n podr?an retener a Robles pasando por el proceso de arbitraje nuevamente la pr?xima temporada baja.

Robles, de 26 a?os en mayo, alguna vez fue uno de los mejores prospectos de la liga, con Baseball America clasific?ndolo tan alto como #5 en 2018. Obtuvo su primer tramo extendido de tiempo de juego en las Grandes Ligas en 2019, conectando 17 jonrones en el camino a una l?nea de bateo de .255/.326/.419.

Dado que esa fue la temporada de <> donde la ofensiva estuvo alta en toda la liga, esa producci?n en realidad condujo a un wRC + de solo 92, lo que indica que estaba un 8% por debajo del promedio de la liga en el plato. No obstante, se rob? 28 bases y recibi? buenas calificaciones por su trabajo con guantes, lo que llev? a una cuenta de 3.5 victorias por encima del reemplazo a los ojos de FanGraphs.

Esa fue solo su temporada de 22 a?os y parec?a justo esperar d?as a?n mejores por delante. Desafortunadamente, su ofensiva ha dado un gran paso atr?s desde entonces. En las ?ltimas tres temporadas, Robles ha bateado solo .216/.291/.306 para un wRC+ de 66. Todav?a ha recibido buenas calificaciones en el campo y se ha robado 27 bolsas en ese tiempo, pero la falta de ofensiva ha restado valor. creado en otras ?reas, con FanGraphs clasificando su trabajo en ese tramo exactamente como un nivel de reemplazo.

Robles calific? para arbitraje por primera vez hace un a?o y gan? un salario de $1.65MM en 2022. Para su segundo viaje a trav?s del proceso, el colaborador de MLBTR Matt Swartz proyect? a Robles para un aumento de $2.5MM.

?l y el club no acordaron un salario para 2023 antes de la fecha l?mite de presentaci?n en enero, con Robles presentando una cifra de $2,6 millones y el club de $2,3 millones. En lugar de ir a una audiencia por esa peque?a brecha, ahora han llegado a un acuerdo, aunque los detalles a?n no han trascendido.

Los Nats se han apoyado mucho en una reconstrucci?n en las ?ltimas dos temporadas, intercambiando a casi todos los jugadores de valor establecidos, incluidos Max Scherzer , Trea Turner , Juan Soto y m?s. Robles se ha quedado, probablemente porque su larga racha de bajo rendimiento ha quemado cualquier valor comercial que alguna vez tuvo. Pero para los Nats, hay poco da?o en continuar con ?l y esperar que se recupere.

Robles podr?a ser el jardinero central de todos los d?as del club este a?o, aunque queda por ver cu?nto margen de maniobra tendr? si su ofensiva no mejora. Lane Thomas probablemente estar? junto a ?l en un rol de esquina, pero tiene el potencial de jugar en el medio. Otras opciones para los puestos en los jardines incluyen a Corey Dickerson , Joey Meneses , Alex Call y Stone Garrett . Este acuerdo ahora cierra el libro en la clase de arbitraje del club, ya que Robles fue el ?ltimo sin acuerdo para esta temporada.