Musk afirma la USAID es una “bola de gusanos” sin solución y que Trump está de acuerdo en cerrarla

En ese sentido, ha asegurado que la USAID no es "una manzana con un gusano , sino una bola de gusanos", apenas unas horas después de que dos altos funcionarios de la agencia fueran suspendidos tras negar el acceso a la sede en Washington a personal del Departamento de Eficiencia Gubernamental ( DOGE , por sus siglas en inglés).

Musk ha contado que ha podido hablar con Trump en detalle sobre la USAID . "Estuvo de acuerdo en que deberíamos cerrarla", ha dicho este lunes en una conversación en X Spaces. "No tiene solución", ha dicho.

El magnate Elon Musk ha afirmado este lunes que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) "no tiene solución" y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , está de acuerdo en cerrar esta oficina a través de la cual Washington ha estado financiando miles de proyectos en todo el mundo.

This content originally appeared on Listín Diario