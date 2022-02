Muere Sally Kellerman, actriz de <> nominada al Oscar

The content originally appeared on: El Dia

LOS ANGELES. – Sally Kellerman, la actriz nominada a un Oscar que interpreto a Margaret “Hot Lips” Houlihan en la pelicula de 1970 “MASH” (“M.A.S.H.”) de Robert Altman, fallecio el jueves. Kellerman murio de insuficiencia cardiaca en su casa en el area de Woodland Hills en Los Angeles, dijo su manager y publicista, Alan Eichler.

Tenia 84 anos. Kellerman tuvo una carrera de mas de seis decadas en el cine y la television. Interpreto a una profesora universitaria de la que se enamora el estudiante interpretado por Rodney Dangerfield en la comedia de 1986 “Back to School” (“De vuelta al colegio”).

Y aparecio en multiples peliculas de Altman, entre ellas “Brewster McCloud” (“El volar es para los pajaros”) de 1970, “The Player” (“Las reglas del juego”) de 1992 y “Ready to Wear” (” Pret-a-porter”, o “Caprichos de la moda”) de 1994.

Pero su papel mas memorable fue el de la mayor Houlihan, una enfermera del ejercito estricta que es victima de las bromas pesadas de un grupo de medicos revoltosos durante la Guerra de Corea en la comedia militar “MASH”.

En la escena clave de la pelicula, y en su momento cumbre de misoginia, se abre una tienda de campana donde Houlihan se esta duchando y ella queda expuesta ante un grupo de hombres que la vitorean. “iEsto no es un hospital, es un manicomio!”, le grita al comandante de la base.

Mantiene un torrido romance con el igualmente tenso mayor Frank Burns, interpretado por Robert Duvall, al que suplica que le bese sus “labios calientes” en un momento transmitido en secreto por los altavoces del campamento que le valio el apodo de “Hot Lips”.

Kellerman dijo que Altman saco lo mejor de ella. “Fue una experiencia muy liberadora y positiva”, le dijo a Dick Cavett en una entrevista televisiva en 1970.

“Por primera vez en mi vida me arriesgue, no me puse rigida ni me preocupe por nada”. La pelicula fue nominada a cinco Premios de la Academia, y su candidatura a mejor actriz de reparto fue la unica para el elenco, pese a que incluia a Duvall, Donald Sutherland y Elliot Gould.