La reconocida actriz cubana Isabel Moreno, quien participó en exitosas telenovelas como Gata salvaje, Tierra de pasiones y Betty en NY, falleció el fin de semana en Miami a los 82 años.

«La actriz cubana Isabel Moreno, uno de los más grandes talentos del cine y la televisión en la isla, falleció este domingo en la ciudad de Miami», dio a conocer el Consejo Nacional de las Artes Escénicas de Cuba. Medios como Diario Las Américas y Cuba en Miami se hicieron eco de la noticia.

Con una extensa y exitosa carrera en teatro, cine y televisión que abarcó más de seis décadas, Moreno dio sus primeros pasos como actriz en la década de 1960 en su Cuba natal.

«Yo estuve casi 30 años haciendo teatro, yo no hacía televisión. Como en el año 87 por ahí fue que yo dije ‘claro que voy a hacer televisión, por qué no’. Y fue lo mejor que pude hacer. Los mejores personajes… y además hay una cosa que tiene la televisión que a mí me gusta mucho, lo haces una vez y ya no lo tienes que repetir más. En Cuba yo empecé a hacer televisión e institucionalmente me respetaban más cuando empecé a hacer televisión”, contó en su día al diario Cuba en Miami.

«Cuando yo llegué aquí a los 3 meses estaba haciendo una novela en Fonovideo, Gata salvaje, que la alargaron 180 capítulos más y de pronto entré yo. Arquímedes Rivero en Venezuela me recomendó a los productores de aquí y me llamó por teléfono y me dijo ‘vete a Fonovideo que hay un personaje nuevo que entra que quiero que tú lo hagas’. O sea que a la larga fue Venezuela quien me abrió las puertas aquí en Miami«, reconoció.

La actriz se dejó ver por última vez en televisión en 2021 con la telenovela de Telemundo La suerte de Loli, historia que protagonizó Silvia Navarro y en la que dio vida a Doña Catalina.

«Aquí en Miami el cubano actor que llega tiene que reciclarse, tiene que estudiar otra cosa, tener otro medio de vida, tener otra profesión que le permita vivir que no sea el arte. Yo soy realtor hace 14 años y yo he vivido de vender casas y de alquilar casas durante 14 años porque la actuación es muy mal paga y además es muy esporádica», se sinceró años atrás al diario Cuba en Miami.

Hasta el momento no ha trascendido la causa de su muerte.

Tomada de *Peopleespañol*