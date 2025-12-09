MP: Santiago Hazim obligó a Eduardo Read a pagar sobornos por más de 1,621 millones

En la solicitud de medida de coerción contra los 10 imputados del caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el Ministerio Público identifica a José Pablo Ortiz Giráldez como mano derecha de Santiago Hazim. Este hombre, según las autoridades, cobraba sobornos a las empresas contratadas y los transfería a Santiago Hazim, “su amigo de treinta años”.

A pesar de este señalamiento, su nombre no aparece como imputado debido a que está colaborando con las autoridades en informaciones sobre este caso.

De acuerdo al expediente de solicitud de medida de coerción, a mediados de octubre Ortiz Giráldez y Eduardo Read Estrella, se reunieron en el Centro Comercial Sirena Multicentro Churchill, en donde le explicó al empresario que por instrucciones del entonces director de Senasa “su empresa Khersum debía realizar una contribución mensual equivalente al 35% de los pagos recibidos, como condición para mantener la continuidad de los contratos”.

Según el Ministerio Público, la propuesta fue rechazada por Eduardo Read, poniendo en duda que procediera de instrucciones Santiago Hazim, “a quien consideraba un profesional íntegro y de conducta intachable”.

El expediente narra que, sin embargo, Senasa empezó a retratarse en los pagos a KHERSUM, S.R.L., “bajo pretextos administrativos”.

Tras una serie de esfuerzos, explican que Eduardo Read logró una reunión con Santiago Hazim quien le indicó que “debía ponerse de acuerdo con "el Gordo", refiriéndose a José Pablo Ortiz Giráldez, confirmando así que el pago de soborno requerido a través de José Pablo Ortiz Giráldez provenían directamente del imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy”.

Establecen que a partir de este momento la empresa KHERSUM, S.R.L. empezó a pagar mensualmente un 30% de los pagos que les realizaba el Senasa.

Desde noviembre 2020 hasta agosto 2022, Eduardo Read hizo transferencias a empresas de José Pablo Ortiz Giráldez por un monto de RD$512,326,455.86. Estas compañías son: PDSS Servicios A Tu Salud, S.R.L.; Comercializadora Netofa, S.R.L.; Comercializadora Gabao N, S.R.L., y Comercializadora Harif, S.R.L.

Según el expediente por concepto de sobornos, las empresas KHERSUM, S.R.L., FARMACARD, S.R.L., y DELESTE, S.R.L., estás dos últimas, propiedad de socios de Eduardo Read, se pagó RD$1,621,337,217.15.

El monto se desglosa de la siguiente manera: RD$1,166,401,310.63 por KHERSUM; RD$391,418,157.12 a través de DELESTE, S.R.L y RD$63,517,749.40 por FARMACARD.

Las autoridades establecen que una segunda etapa de los sobornos se realizó desde septiembre del año 2022 tras hacerse pública la investigación penal del denominado "Caso Calamar", en el que figuraba como investigado José Pablo Ortiz Giráldez. Este caso salió a la luz en marzo de 2023 y sus principales imputados son Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.

Al ver la situación, Eduardo Read le advirtió a Santiago Hazim que no realizaría más pagos a José Pablo Ortiz Giráldez, por lo que el exdirector de Senasa le dijo que “a los amigos no se abandonan y que debía continuar comunicándose con él y realizándoles los pagos, ya fuera facturando a nombre de otras empresas no relacionadas a José Pablo Ortiz Giráldez”.

De ahí en adelante, según el expediente, el dinero se pagaba en efectivo, “en funda plástica”, en la recepción del Grupo Read.

Para justificar de manera contable la entrega de dinero, el abogado de Read Estrella, Juan Carlos Miura Victoria, constituyó empresas vinculadas a servicios de salud para poder generar facturas con comprobantes fiscales.

De esta forma, en efectivo, desde septiembre de 2022 hasta agosto de 2025, por concepto de sobornos, Eduardo Read Estrella pagó, de acuerdo al Ministerio Público, de RD$1,109,010,761.29.