Local News

Momento de tensión en el Senado de Brasil por proyecto para reducir la condena a Bolsonaro

10 December 2025
La Cámara de Diputados de Brasil vivió este martes momentos de tensión, con empujones y forcejeos entre diputados y miembros del cuerpo de seguridad legislativa, tras la presentación de un polémico proyecto de ley que propone reducir la condena de cárcel al expresidente Jair Bolsonaro.

El proyecto, presentado por el diputado Paulo Pereira da Silva, propone reducir las condenas de cárcel impuestas a todos los condenados por el golpe de Estado tramado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El legislador, conocido como 'Paulinho da Força', dijo que la condena de Bolsonaro podría ser reducida de los actuales 27 años a 2 años de cárcel si el proyecto es aprobado.

Después de anunciar la tramitación del texto, el diputado Glauber Braga, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), ocupó la silla de la presidencia de la Cámara baja, protestando por el proyecto de "amnistía" que "premia a los golpistas".

El diputado también protestaba porque el presidente de la Cámara baja, Hugo Motta, admitió a trámite un proceso que puede llevar a su destitución por haber empujado a una política rival.

Braga fue retirado a la fuerza por el cuerpo de seguridad de la Cámara de los Diputados, que también expulsó a los periodistas del plenario.

Tras esa escena, en los pasillos de la Cámara baja continuaron las protestas, los empujones y el griterío entre diputados y asesores en un ambiente caldeado.

Motta anunció que el proyecto de reducción de penas se votará este martes y criticó a Braga por intentar "impedir" los trabajos legislativos.

En un mensaje en redes sociales, Motta también dijo que ordenó investigar "posibles excesos" en relación al trato dado a la prensa que cubría la sesión.

Si el proyecto es aprobado en la Cámara, antes de entrar en vigor deberá ser votado en el Senado, que lo analizará antes de que acabe el año, según adelantó este martes el presidente de ese órgano, Davi Alcolumbre.

El proyecto de reducción de penas fue presentado dos semanas después de que Bolsonaro comenzó a cumplir su condena de 27 años de cárcel por liderar el golpe de Estado, que según los jueces del Tribunal Supremo fue puesto en marcha tras su derrota en las elecciones de 2022.

El pasado viernes, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, anunció que será candidato a la presidencia de Brasil en las elecciones de 2026, en las que Lula aspirará a la reelección.

