Mis coberturas de salud

The content originally appeared on: El Dia

Tengo 20 anos metido de lleno en los eventos de salud y me he ido curtiendo en esa tematica. Viajo mas de 20 veces al ano a Bavaro y Punta Cana a cubrir congresos cientificos de diferentes tematicas y especialidades.

En esos eventos he aprendido mucho de medicina, de farmacos procedimientos y pruebas de todo tipo en la salud, al punto que mucha gente se acerca a mi pidiendo consejos medicos y hasta buscando diagnosticos y recetas, lo cual rechazo porque no soy medico.

En ese ejercicio hay cosas que me han impresionado bastante y cito una. En un congreso, un conferencista cubano presento un procedimiento ginecologico en el que practicamente “desmonto” una vagina, la puso en mesa quirurgica, realizo un procedimiento y luego la “monto” de nuevo. Algo asi como <> la pieza de un vehiculo y luego colocarla con sus tornillos. Eso me impacto.

Tambien he aprendido mucho sobre las estadisticas basicas de las principales enfermedades que afectan a los dominicanos, los factores de riesgos y la forma de prevenir los principales males de salud.

He lidiado con egos y temperamentos varios, hasta mis “boches” me han dado cuando algun actor del sector salud no se siente conforme con alguna informacion o titulo publicados. Y he sido victima de la intolerancia de gremialistas, medicos y funcionarios. Pero con todo eso sigo y sigo, habida cuenta que nuestro trabajo sirve de puente para conectar la comunidad medica con los pacientes y las casas comerciales con los referidores.

He recibido amenazas de demandas en los tribunales y la palabrita etica, muy escasa en los negocios, me la <> en la cara cuando alguien se ve afectado por lo que sale en mis espacios mediaticos.

Mi trabajo es mas sensible porque se desarrolla principalmente en el sector privado, a lo interno de la industria de la salud, en el mundo sensible del negocio farmaceutico que maneja 700 millones de dolares anualmente en el pais.

En ese universo se tocan marcas, a veces se lesiona sin querer, se deja “guapitos” a ejecutivos de las casas comerciales acostumbrados a verdades sostenidas en buenos respaldos comerciales y financieros.

?Y saben una cosa? Me encanta lo que hago y tengo el corazon metido en ello. Me desvelo por dar una buena noticia de salud y elaborar un texto a mi estilo, contar historias en notas y cronicas lineales, que convierto en informes de colores cuyos contenidos recrean la historia de la salud en el pais.