Miriam Germ?n: De Balaguer a Camacho, consistente en defender la dignidad de los jueces

Santo Domingo.-La procuradora general de la Rep?blica, Miriam Germ?n Brito, hizo uso del estilo epistolar para llamar la atenci?n a uno de sus adjuntos (Wilson Camacho) y reivindicar su vocaci?n de jueza.

Miriam Germ?n es parca al hablar, aunque en algunas de sus decisiones, cuando estaba en su rol de jueza, emiti? fuertes cr?ticas al desempe?o del Ministerio P?blico, como cuando explic? su voto a favor frente al conocimiento del caso Odebrecht, estableciendo que lo hac?a contrario al pedimento de la parte acusadora porque, palabras m?s, palabras menos, hab?a instrumentado un expediente poco sustentado.

Aunque no se le conoce por su elocuencia, con esta suman dos ep?stolas que formar?n parte de la antolog?a extracurricular de la comunidad jur?dica dominicana. En ambas ha reivindicado la figura del juez.

Se trata de esta carta del 21 de diciembre pasado y la que le que escribi? al entonces presidente Joaqu?n Balaguer el 15 de noviembre de 1993.

En su m?s reciente ep?stola no hace menci?n de nombres espec?ficos, pero los casos que utiliza como ejemplo para su reprimenda no da espacio a dudas de que su destinatario impl?cito es el procurador adjunto a cargo de la Procuradur?a Especializada de Persecuci?n de la Corrupci?n Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.

En la carta a Balaguer, Miriam Germ?n recrimina al entonces mandatario cr?ticas contra ella en su condici?n de jueza por haber absuelto en primera instancia a un imputado de narcotr?fico, decisi?n que las autoridades desacataron en un primer momento.

Joaqu?n Balaguer habl? en aquella ocasi?n de corrupci?n en la justicia e hizo acopio al “mercado persa” con el que se comparaba en aquel entonces el Poder Judicial, pero en su respuesta epistolar Miriam Germ?n le recrimin? al entonces mandatario, afirmando que este mostraba desprecio por el Poder Judicial y aprovech? para explicar que las razones que la llevaron a decidir en esa direcci?n fueron debilidades y fallos en la acusaci?n del Ministerio P?blico y de la Direcci?n Nacional de Control de Drogas.

La entonces juez de primera instancia dijo que respond?a las imputaciones de Balaguer “en raz?n de que aunque no me sorprende el desprecio que usted exhibe por el Poder Judicial, he pretendido llevar un camino de decencia y autorrespeto por el que he tenido que pagar un alto precio”.

“S?lo cuente con mi sentencia condenatoria, cuando el Ministerio P?blico cumpla su obligaci?n de probar y los que investigan dejen de acomodar expedientes para despu?s rasgarse las vestiduras.

Los principios son para ser aplicados independientemente de la valoraci?n que nos merezca el eventual beneficiario.

Al momento de juzgar, pretendo, s?lo pretendo, hacerlo sin pasi?n, pero tambi?n sin miedo; no est? entre mis deberes por un mero indicio, una simple sospecha, enviar un ciudadano a la c?rcel”, se?al? Miriam Germ?n.

Disculpas de BalaguerLa carta p?blica en cuesti?n fue respondida por Balaguer disculp?ndose y reconociendo que nunca hab?a recibido una respuesta “con tanta altura” y contundencia como la que le dio Miriam Germ?n.

El entonces mandatario reiter? que ?l no interven?a en las decisiones de jueces, que hab?a respetado su independencia y que efectivamente los responsables del descr?dito de la justicia eran “los jueces que enlodan diariamente su toga, abdicando de su deber por un pu?ado de lentejas”.

Sin embargo, reconoci? los m?ritos en los argumentos esgrimidos por Miriam Germ?n en los que se?alaba las deficientes actuaciones del Ministerio P?blico y las agencias estatales que actuaron en el caso en cuesti?n.

Coherencia de ahoraLos argumentos de Miriam Germ?n en esa carta se asemejan mucho a los esgrimidos por la Asociaci?n de Jueces Dominicanos en la que se quejan por las cr?ticas de miembros del Ministerio P?blico a ra?z de decisiones contrarias a las pretensiones de los fiscales.

Es como si la hoy jefa del Ministerio P?blico se sintiera obligada a reiterar los criterios que ella como jueza esgrimi? en 1993 y que tambi?n reiter? cuando le toc? fallar a favor de varios imputados del caso Odebrecht cuando era jueza de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.

Se?ala en su carta del 21 de diciembre pasado a los procuradores adjuntos que aunque las cr?ticas a decisiones de jueces en el contexto de sus atribuciones resultan sanas para el sistema judicial, pero sin que esas vayan dirigidas a al juez como persona o que se busque da?ar su reputaci?n.

En uno de los ejemplos se?ala directamente uno en el que el protagonista fue Wilson Camacho. Se quejaba de que en el caso de una investigaci?n abierta a un juez bastaba conque el adjunto actuante se?alara que se trataba de un caso tramitado por el propio Poder Judicial.

“En vez de realizar una intervenci?n que afecta la percepci?n de las investigaciones y su integridad, hubiese bastado que se le hiciera notar que la actuaci?n fue iniciativa de la inspector?a del Poder Judicial que observ? tener evidencias sobre posibles conductas dolosas de aquel magistrado.

Bastaba, por igual, indicar que de parte del Ministerio P?blico s?lo se procedi? a iniciar la investigaci?n pertinente como parte de nuestros deberes bajo la Ley Org?nica del Ministerio P?blico y otras normas aplicables”, se?al? la magistrada.

Ambas cartas, la del 15 de noviembre 1993 y la del 21 de diciembre del 2022, indican que Miriam Germ?n mantiene su postura de que desde el Ministerio P?blico no se debe atacar la reputaci?n personal de un juez con declaraciones, aunque se le formulen cr?ticas en el marco de sus actuaciones en su condici?n de juez y que las mismas deben ser atacadas procesalmente, como establecen las leyes vigentes.

Postura con relaci?n al caso Odebrecht en la SCJProcesos. Tambi?n fue motivo de controversia cuando siendo presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia Miriam Germ?n vot? en contra de una solicitud del Ministerio P?blico de variar la medida de coerci?n contra acusados del caso Odebrecht para que se le impusiera prisi?n preventiva.

En esa oportunidad ella plante? que la acusaci?n carec?a de elementos de pruebas contundentes y que se basaba principalmente en afirmaciones o declaraciones, los cuales a su entender no eran suficientes como para mantener en prisi?n a los imputados.

Ya estando ella fuera de la Suprema y ocupando las funciones de procuradora, el tribunal de primera instancia desestim? los cargos contra casi todos los imputados alegando insuficiencia de pruebas contra ellos.