Santo Domingo-. La ministra de Cultura, Milagros Germ?n, lament? este jueves el fallecimiento del destacado artista visual Jorge Pineda, de quien resalt? sus invaluables aportes al desarrollo art?stico nacional y como ciudadano ejemplar.

Al expresar sus condolencias a la familia y amigos por la partida de este extraordinario artista, la funcionaria manifest? que el deceso de Pineda es un duro golpe que llena de luto al sector del arte y la cultura dominicana.

“Jorge Pineda es y ser? por siempre un referente de la pl?stica nacional. Su prol?fica producci?n demostr? su gran consagraci?n a las artes, a la que hoy rendimos tributo desde el Ministerio de Cultura, al dedic?rsele la Bienal de Artes Visuales”, indic? la funcionaria.

Hay que destacar que la 30.a Bienal Nacional de Artes Visuales 2023 est? dedicada precisamente a este consagrado artista dominicano por sus invaluables aportes al desarrollo art?stico nacional, seg?n se dio a conocer durante una rueda de prensa el pasado mes de diciembre.

Semblanza del artista

Jorge Pineda naci? en Barahona en el a?o 1961. Estudi? arquitectura en la Universidad Aut?noma de Santo Domingo (UASD) y realiz? estudios de grabado en xilograf?a junto a Belkis Ram?rez y Tony Capell?n en la UASD, as? como de litograf?a en el taller Bordas en Par?s, Francia.

Desde la d?cada de los 80 del siglo pasado, Pineda ha expuesto en museos, galer?as, bienales de arte y ferias de diferentes ciudades del mundo, como en Casa Am?rica en Madrid, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Museo de Arte Contempor?neo de Castilla y Le?n (MUSAC), Museo Amparo de Puebla, Wallach Art Gallery de Nueva York y Museum of Latin American Art de Los ?ngeles.

Tambi?n lo hizo en la Fundaci?n Clement en Martinica, Fundaci?n ARS Teor?tica de San Jos?, Maison de l’UNESCO en Par?s, Hunter College Art Gallery de Nueva York, Brooklyn Museum y Queens Museum.

Particip?, adem?s, en las bienales de Venecia, Panam?, Lima, La Habana, Cuenca, Pontevedra y Martinica, as? como en la Trienal de Osaka.

La ?ltima exposici?n en su honor fue “Happy, ensayos sobre la obra de Jorge Pineda”, presentada por el Centro Le?n de la Rep?blica Dominicana como parte del programa “Grandes maestros del arte dominicano”.

Sus obras forman parte de relevantes colecciones y recibi? m?ltiples distinciones, como en el Concurso de Arte Eduardo Le?n Jimenes en los a?os 1996, 2002 y 2006, y en la Bienal de Artes Pl?sticas de Santo Domingo en 2003.

Su obra gr?fica plasmada en afiches ha sido reconocida en importantes cert?menes, como en la Bienal de La Habana (1995) y Nouveau Regard Sur Le Caraibes de Par?s (1991), entre otros.

Su trabajo ha sido publicado en los libros Jorge Pineda. After all, tomorrow is another day (2014) y Trenzando una historia en curso: arte contempor?neo dominicano en el contexto del Caribe (Centro Le?n, 2014).