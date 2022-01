Ministerio P?blico obtiene pr?rroga para presentar acusaci?n en Caso Coral

The content originally appeared on: El Dia

SANTO DOMINGO.- El Primer Juzgado de la Instrucci?n del Distrito Nacional extendi? por dos meses el plazo para la presentaci?n de la acusaci?n formal del Ministerio P?blico contra el mayor general Ad?n C?ceres Silvestre y los dem?s imputados por actos de corrupci?n administrativa del Caso Coral.

El procurador adjunto Wilson Camacho, responsable de la Procuradur?a Especializada de Persecuci?n de la Corrupci?n Administrativa (Pepca), dijo que el Ministerio P?blico en este proceso solicit? una pr?rroga y deposit? en el tribunal todos los elementos necesarios para justificar su petici?n, as? como para el mantenimiento de la medida de coerci?n.

Camacho indic? que lo contrario ocurri? con las defensas. “Quienes no han presentado, y as? lo reconoci? el tribunal en la audiencia, elementos como para que se variara la medida de coerci?n, y no hab?a raz?n para ello. En consecuencia, el tribunal ha entendido que el Ministerio P?blico debe contar con el plazo razonable para desarrollar las investigaciones en estos procesos por la complejidad de los mismos y as? le ha otorgado un plazo adicional al Ministerio P?blico”.

Agreg? que “hay una cuesti?n en estos procesos y es que la calidad necesita tiempo”. “Y nosotros, una vez m?s con este plazo que se nos ha otorgado, demostraremos c?mo presentaremos un acto conclusivo con la profundidad necesaria, y sobre todos los involucrados en este proceso, que es lo que hemos demostrado que hacemos con el plazo que se nos otorga”, a?adi?.

El titular de la Pepca explic? que la norma establece que una vez se otorga la pr?rroga, el Ministerio P?blico debe justificar la necesidad de la prolongaci?n de la prisi?n preventiva, como sucedi? en la audiencia de este martes.

“Demostramos ante el tribunal que los hechos, la gravedad de los hechos, el da?o que debe ser resarcido con la cantidad de dinero enorme que se sustrajo del erario, depredando el erario, y que estas razones eran suficientes, adem?s de la afectaci?n de la investigaci?n por la posibilidad de destruir pruebas, para que se mantuvieran las medidas de coerci?n y el juez as? lo ha entendido y ha mantenido las medidas de coerci?n”, precis?.

Dijo que el juez Raymundo Mej?a, del Primer Juzgado de la Instrucci?n del Distrito Nacional, otorg? dos meses de pr?rroga a partir de la notificaci?n de la decisi?n el 16 de febrero.

Wilson Camacho habl? con la prensa a la salida del tribunal.

El juez Mej?a fij? para el pr?ximo 16 de abril la presentaci?n de la acusaci?n tras rechazar un recurso de oposici?n a la extensi?n del plazo presentado por una de las defensas, as? como otros incidentes de los abogados de los encartados.

En mayo del pasado a?o el Ministerio P?blico present? pruebas que llevaron a los tribunales a imponer 18 meses de prisi?n preventiva en contra del mayor general C?ceres Silvestre y Rossy Guzm?n S?nchez (La Pastora), as? como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzm?n, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael N??ez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro Jos? Montero Cruz.

Le invitamos a leer: Pepca solicita a juez pr?rroga caso “Coral”

En tanto que contra Ra?l Alejandro Gir?n Jim?nez se orden? el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigaci?n del Ministerio P?blico.

Los imputados guardan prisi?n en los centros de correcci?n y rehabilitaci?n de Najayo Hombres y Mujeres, en San Crist?bal, mientras el Ministerio P?blico contin?a profundizando la investigaci?n del caso, que fue declarado de tramitaci?n compleja.

El grupo incurri? en los delitos asociaci?n de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalici?n de funcionarios, falsificaci?n de documentos p?blicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupci?n y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

El entramado criminal desmantelado con la Operaci?n Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Tur?stica (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la n?mina.

El Ministerio P?blico estableci?, en el transcurso del proceso judicial, que los imputados realizaban operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, veh?culos de lujo y propiedades en diferentes lugares del pa?s, valorados en millones de pesos.

Estas acciones contra la corrupci?n administrativa se suman a las realizadas por la Operaci?n Coral 5G, por la que tambi?n fueron impuestas medidas de coerci?n a 13 personas, la mayor?a con prisi?n domiciliaria y preventiva, incluyendo a los generales Boanerges Reyes Batista (ARD), Juan Carlos Torres Robiou (FARD) y Julio Camilo De los Santos Viola (FARD), quienes desde diciembre pasado cumplen 18 meses de prisi?n preventiva en el Centro de Correcci?n y Rehabilitaci?n Najayo Hombres, en San Crist?bal.