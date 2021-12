“Mini PacMan” promete ser campe?n duradero

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo.-El dominicano Erick “Mini PacMan” Rosa tiene sus objetivos muy claros en la vida, dejar sus huellas plasmadas en boxeo a nivel mundial.

Rosa, campe?n regular del peso m?nimo de la Asociaci?n Mundial de Boxeo (AMB), no deja que los elogios del momento lo desv?en de darle buenos frutos, no solo al pa?s, sino tambi?n a su comunidad de Maquiteria, en Villa Duarte.

“Hacer las cosas diferentes a muchos boxeadores dominicanos, me convertir? en un campe?n duradero, me estoy preparando para eso con disciplina, sin dejar que la bulla del momento me desenfoque”, expres? “Mini PacMan” Rosa durante una visita ayer a las instalaciones de EL D?A.

“Yo nac? para esto y estoy poniendo todo el empe?o para llegar lejos. Desde mi debut, creo que comenc? a demostrar lo que iba ser”, manifest? el pugilista, que cursa el tercero de bachillerato en la escuela Patria Mella. Rosa revel? que planea ingresar a la universidad para estudiar Educaci?n F?sica.

Inspiraci?n

Para Erick Rosa, la familia y el boxeador Norberto “Mene?to” Jim?nez jugaron un rol fundamental a la hora de comenzar a practicar boxeo.

“Cuando me decid? a boxear lo hice por mi familia, vengo de un c?rculo donde la gran mayor?a son boxeadores. Otras de las cosas que me motivaron fueron las peleas de ‘Mene?to’ Jim?nez, ya que le he dado mucho seguimiento a su carrera”, acot? el p?gil, que posee una marca de 5-0, incluyendo una por la v?a del nocaut.

“Solo espero que Dios me de mucha salud para seguir poniendo mi pa?s en alto, adem?s de cumplir un anhelo, ser campe?n en las 108, 112 y 115 libras”.

Sin rival en RD

B?lgica Pe?a, manejadora de Mini Pacman, afirm? que no existe un contrincante local para el boxeador de 21 a?os de edad, raz?n por la cual todas sus peleas han sido ante rivales extranjeros.

“Estoy convencida que no ahora mismo no hay un oponente en dominicana que pueda enfrentar al Mini Pacman, por eso hemos buscado competidores de otros pa?ses para sus peleas”, dijo Pe?a, presidenta de Shuan Boxing.

“Siempre se ha visto que se comienza con un oponente local para ir escalando poco a poco, pero un boxeador que empez? a diez round por dos t?tulos internacionales, ya es dif?cil mirar atr?s”, sostuvo Pe?a.

Retener t?tulos

–La primera defensa

Del “Mini PacMan” Rosa esta pautada para realizarse en el pa?s a mediado de marzo y abril del 2022. El novel boxeador viene de vencer al filipino V?ctor “Vic”Saludar, quien ostenta 21 triunfos, 11 de ellos por la v?a r?pida.

*Por Bienvenido Carmona jr