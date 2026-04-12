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Minerd pide a centros educativos suspender docencia en provincias con alto riesgo de inundaciones

12 April 2026
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El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) le solicitó este domingo a los directores de los centros públicos evaluar el estado climático en el cual se encuentran sus demarcaciones con el objetivo de determinar si es necesario suspender las clases, ante los efectos causados en el territorio nacional por las recientes precipitaciones. 

A través de un comunicado publicado en las redes sociales, el Minerd le instruyó a los “equipos de gestión” de las escuelas no impartir docencia mañana en las demarcaciones donde existan riesgos de inundación, crecidas de ríos, cañadas o arroyos. Asimismo, en los casos en que estudiantes deban cruzar afluentes para asistir a clases.

Las autoridades educativas no especificaron cuales de las 32 provincias estaban dentro de la zona de riesgo, dejando en manos de las direcciones locales la decisión sobre la detención de las clases.

“Exhortamos a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil, especialmente en zonas identificadas como de alta vulnerabilidad”, expresa el Minerd en el comunicado público.

Publicación realizada por el Ministerio de Educación en X.
Publicación realizada por el Ministerio de Educación en X.Fuente externa
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