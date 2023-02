SANTO DOMINGO.-El pelotero de Grandes Ligas Miguel San?, aclar? este martes su relaci?n con su padre biol?gico Ricardo Aponte, quien es acusado de asesinar a su expareja y herir a varias personas m?s en un incidente ocurrido en la calle Eduardo Ma??n del sector Las Colinas I, provincia San Pedro de Macor?s.

“Me enter? de la lamentable situaci?n en la cual est? involucrado mi padre biol?gico en la Rep?blica Dominicana a trav?s de los medios de comunicaci?n, al igual que el p?blico en general”, expres? San? mediante una nota de prensa.

El oriundo de la Sultana del Este, agreg? en el comunicado que Ricardo Aponte no lleva sus apellidos para que lo est?n llamando igual que a ?l.

“Para ser claros, su verdadero nombre es Ricardo Aponte y no lleva el apellido de mi mam? (San?), el cual no me cri? cuando era ni?o ni manten?amos ning?n tipo de relaci?n. La persona que me cri? como si fuera mi padre biol?gico es Francisco Ernesto Soriano”, resalt? San?.

Boqueton, como se hace llamar en las redes sociales, declar? que ha estado en los Estados Unidos en esta temporada baja completamente concentrado en prepararse para la pr?xima campa?a de b?isbol.

Miguel San? tambi?n quiso enviar sus pensamientos y oraciones a las v?ctimas del suceso y sus familiares, a la vez que dej? claro que no har? m?s comentarios al respecto.

Aponte, seg?n comunic? la Procuradur?a General de la Rep?blica, le propin? varios disparos a su expareja Juana Francisca Henderson que le ocasionaron la muerte e hiri? con la misma arma de fuego a los se?ores Yuly Estefani Guerrero Camacho y Juan Manuel Delgado Pion, mientras las v?ctimas compart?an en la celebraci?n de un cumplea?os.

En la actualidad Miguel San? es agente libre luego de que los Minnesota Twins quienes no ejercieron una opci?n que ten?a el equipo por $14 millones de d?lares para el 2023, y pagar?n un m?nimo de $2.75MM para cortar los v?nculos con el primera base y antesalista.