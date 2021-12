“Mi pap? no es un hombre malo, yo no se qu? le pas?”, dice hija matador

The content originally appeared on: El Dia

YAMAS?, MONTE PLATA.-“Que se entregue porque sea como sea ?l es nuestro padre y nosotros sabemos que no era un mal padre.

Por esa raz?n no se le puede guardar odio, no le guardo ning?n rencor, ?l sabe que yo era muy d?bil con ?l, por eso le pido que se entregue, que yo quisiera verlo por lo menos en la c?rcel a no volver a verlo nunca”.

Estas son las conmovedoras palabras de Diojani de los Santos, sobre su padre Yojansel, el hombre que el pasado mi?rcoles la dej? sin madre a ella y sus otros cinco hermanos, tras asesinar a su exeposa y a otra pareja de esposos.

En Lambedera y en San Antonio, dos comunidades cercanas del municipio Yamas?, en la provincia Monte Plata, los vecinos han quedado sorprendidos con la tragedia, la que describen como algo que nunca hab?an visto en el entorno, donde como en cada pueblo impera un ambiente de familiaridad por la cercan?a de los habitantes.

Yojansel de los Santos le quit? la vida a su expareja y madre de sus hijos, Magalys de la Cruz, de 42 a?os, a Juana Marte, de 57 a?os y a Anatacio (Pedro) de la Cruz, de 62 a?os.

Estos ?ltimos conformaban una pareja de muchos a?os, la cual procre? siete hijos (todos adultos).

Desde hace un tiempo Yojansel ven?a celando a su pareja Magalys con Anatacio, o Pedro, como lo conoce la mayor?a, por lo que hace tres a?os, de acuerdo a testimonios de vecinos, tuvieron una pelea en la que el victimario dej? herido al otro hombre, pero este no realiz? ninguna acci?n judicial ni de venganza, y hasta ah? hab?a quedado todo.

Magalys se hab?a separado de Yojansel desde septiembre pasado, pero manten?an una relaci?n armoniosa, cuenta Yohanely, una hija de ambos.

Hace unos 15 d?as la mujer decide irse a la casa de una hija porque se sent?a inc?moda donde estaba viviendo, alrededor de un kil?metro de distancia, y cuando cambia de residencia su expareja iba a la casa y compart?an con los hijos de manera les parec?a normal.

Se llevaban bien

“Ellos se llevaban bien, ?l hasta com?a en mi casa de la comida que ella hac?a. A m? me dec?a que ella (su mam?) estaba con ese hombre y yo le dec?a que no, ellos se estaban llevando bien, hablaban bien, se iba y volv?a.

Pero yo pensando, y no puedo saber lo que le pas?, porque mi pap? no era malo, ?l no era un asesino, lo ?nico que lo da?? fueron los celos. Mi pap? era un hombre trabajador, preocupado por los hijos y su familia, pero se dej? llevar por los celos”, afirm? la hija.

Vio matar a su mam?

Sin embargo, le toc? vivir el amargo momento de ver a su padre quitarle la vida a su madre. Narr? a EL D?A que cuando se iba a trabajar vio a su pap? salir muy r?pido, por lo que decidi? devolverse para saber lo que estaba pasando.

“Y cuando vi que iba r?pido ya estaba encima de mi mam?, la agarr? por la espalda y le dio la primera pu?alada”, expres?.

La joven expres? que su madre le dec?a que su pap? no era un mal hombre, pero que hab?a que orar por ?l porque no se estaba comportando bien.

Pedro y Juana

Pedro y Juana murieron cuando estaban sentados debajo de una mata frente a su casa, donde acostumbraban salir huyendo del calor de su vivienda.

“Ellos estaban sentados y de repente lleg? ese hombre con un pu?al en la mano; a ella la apu?al? una sola vez cuando intent? proteger a su esposo, pero a ?l le dio varias pu?aladas”, cont? un vecino.

Luego de cometer el hecho, prendi? un motor en el que andaba y se fue. Algunos dicen que para la loma, pero todav?a no se ha dado con su paradero y es perseguido por la Polic?a.

Solo tres agredidos

— Una versi?n falsa

Las hijas de Yojansel de los Santos, el victimario, negaron la versi?n de que una de sus hermanas hab?a sido herida de gravedad por su padre.

Dijeron que en ning?n momento su padre atent? contra alguien m?s que no fuera su madre y las otras dos v?ctimas.