Meteorologia: Seguiran las lluvias y siete provincias en alerta

Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorologia (Onamet), informo este lunes que las condiciones del tiempo sobre el pais estaran dominadas por los efectos de un sistema frontal, generando lluvias desde las primeras horas de la manana con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas electricas y rafagas de viento.

Debido a los acumulados de lluvias, la ONAMET mantiene alertas meteorologicas para Montecristi, Valverde, Santiago Rodriguez, Puerto Plata, Dajabon, Santiago y La Vega.

En tanto que para manana martes, la humedad asociada al sistema frontal y los efectos de una vaguada, continuaran favoreciendo la permanencia de los aguaceros de intensidad fuerte, en ocasiones, tormentas electricas y rafagas de viento; sobre varios puntos de las vertientes: norte, noreste, suroeste, asi como, la zona fronteriza y la codillera Central.

Distrito Nacional: Mayormente nublado con aguaceros, tronadas y ocasionales rafagas de viento.

Santo Domingo Norte: Mayormente nublado con aguaceros, tronadas y rafagas de viento.

Santo Domingo Oeste: Nublado con aguaceros, tronadas y ocasionales rafagas de viento.

Santo Domingo Este: Nublado con aguaceros, posibles rafagas de viento y tronadas distanciadas.

El Gran Santo Domingo: Temperatura la maxima entre 28 ?C y 30 ?C y la minima entre 20 ?C y 22 ?C.